Alanya'da plaja tepki çeken videonun ardından Türk ve Azerbaycan bayrağı çekildi

Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Alanya ilçesinde bir plajda, 2 Afgan gencin Afganistan bayrağını göndere çektiği görüntüleri paylaşması, sosyal medyada tepki çekti. Alanya Ülkü Ocakları üyeleri, bugün o bayrağı indirerek, yerine Türk ve Azerbaycan bayrağı astı.
Alanya´da bir plajda iki Afgan gencin Afganistan bayrağını bayrak direğine çektiği videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşması, tepki çekti. Afgan gençlerin 3 ay önce görüntüleri çektiği, ülkelerine döndükten sonra videoyu paylaştığı belirlendi.
Bu videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen Alanya Ülkü Ocakları üyeleri, bugün bayrağın asılı olduğu plaja gitti. Göndere çekilen Afganistan bayrağını indiren Ülkü Ocakları üyeleri, ardından Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını göndere çekti.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2021-08-11 16:12:45
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.