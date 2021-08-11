Yerel gazeteci evinde ölü bulundu



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da yerel gazetelerde muhabirlik yapan ve bir süredir çalışmayan Abdullah Yalçın (59), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Polis, olayla ilgili soruşma başlatırken, Yalçın'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi 1380 Sokak'ta 3 katlı apartmanın en üst katında yalnız yaşayan Abdullah Yalçın'dan haber alamayan yakınları bugün saat 14.30 sıralarında adrese gelip, yedek anahtarla içeri girdi. Yakınları, kentteki yerel gazetelerde muhabirlik yapan Abdullah Yalçın'ı, salonda üzerinde iç çamaşırı ile hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, koku yüzünden zorlanınca özel kıyafetler giyerek içeri girip, çalışma yaptı.

Polisin 5-6 gün önce ölmüş olabileceği üzerinde durduğu Abdullah Yalçın´ın en son sosyal paylaşım sitesinden 'Hava bugün 50 dereceyi gördü' diye paylaşım yaptığı belirlendi. Uzun süredir yalnız yaşayan ve kızı ile torununu görememekten yakınan Yalçın, bir süre önce de evine aldığı bir kadının kendisini dolandırdığını ileri sürerek şikayetçi olmuştu.

Gazeteci Yalçın'ın cansız bedeni Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-08-11 16:37:31



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