8 yaşındaki Ali Kemal, otelin havuzunda boğuldu (3)

3 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Antalya'nın Alanya ilçesinde ailesiyle tatil yapan Ali Kemal Güler'in (8) Kargıcak Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı Kırbıyık Otel'in havuzunda boğulmasıyla ilgili jandarma tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
HAVUZA TEK BAŞINA GİDİP YETİŞKİNLER BÖLÜMÜNE GİRMİŞ
Öte yandan Ali Kemal Güler´in, ailesiyle otele yeni giriş yaptığı, annesi ve babası otel odasına yerleşirken, havuza indiği ve havuzun yetişkinler için ayrılan bölümüne girdiği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2021-08-11 17:00:22
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