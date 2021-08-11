8 yaşındaki Ali Kemal, otelin havuzunda boğuldu (3)

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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3 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Antalya'nın Alanya ilçesinde ailesiyle tatil yapan Ali Kemal Güler'in (8) Kargıcak Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı Kırbıyık Otel'in havuzunda boğulmasıyla ilgili jandarma tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HAVUZA TEK BAŞINA GİDİP YETİŞKİNLER BÖLÜMÜNE GİRMİŞ

Öte yandan Ali Kemal Güler´in, ailesiyle otele yeni giriş yaptığı, annesi ve babası otel odasına yerleşirken, havuza indiği ve havuzun yetişkinler için ayrılan bölümüne girdiği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2021-08-11 17:00:22



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