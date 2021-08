MATSO Başkanı Güngör: “Manavgat firmalarına can suyu olalım”

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, salgın nedeniyle nakit akışı bozulan bölge firmalarının yangın afeti ile birlikte işlerinde düşme yaşandığını belirterek, “yangın nedeniyle yapacağımız bağışları kentimizdeki işletmelerden tedarik ederek can suyu olalım” dedi.



28 Temmuz tarihinde meydana gelen ve 10 gün süren Manavgat yangınında bazı mahallerde çok büyük zarar medyana gelirken, olay Türkiye’nin en büyük yangını olarak kayıtlara geçti.

Manavgat’ın Cumhuriyet tarihinin en büyük afeti ile karşı karşıya kaldığını ifade eden MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, yangını söndürmek amacıyla birçok kurumun ve halkın çok mücadele verdiğini söyledi. Yangının bölgede çok büyük kayıplara neden olduğunu vurgulayan Güngör, “Yangında hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Zarar gören halkımıza da çok büyük geçmiş olsun. Yaralarımızı devletimiz kurumlarımız ve hayırseverlerimiz ile el ele sarmaya başladık sarıyoruz” diye konuştu.



“Manavgat ekonomisi olumsuz etkilendi”

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Covid 19 salgınıyla nakit akışları bozulan bölge firmalarının yangını ile birlikte işlerinde düşüş yaşanması nedeniyle Manavgat ekonomisinin olumsuz etkilendiğini söyledi. Yangının tüm Manavgat’ı derinden etkilediğinin altını çizen Başkan Güngör, halkımızın desteği ile yaraların sarılmaya başlandığını söyledi.



“Cansuyu olalım”

Yangın nedeniyle ayni bağış yapacaklara çağrıda bulunan Başkan Güngör, “İçinde bulunduğumuz salgının olumsuz etkilerini atlatmaya çalışırken Manavgat’ımızda yaşanan yangın felaketinden kentimizde faaliyet gösteren ticari işletmelerimiz de bir kez daha olumsuz etkilenmiştir. Ticari işletmelerimizin bu süreci en az hasarla atlatmaları noktasında, ayni her türlü yardımlarınızda ve şehrin yeniden imarında kentimizde faaliyet göstermekte olan işletmeleri tercih etmeniz kentimiz ekonomisine bir nebze olsun nefes aldıracaktır. Alışverişlerimizi Manavgat’tan yapalım. Zor günler birlikte ve dayanışma içinde aşılır. Yapacağımız bağışların alışverişlerini Manavgat firmalarından yaparak salgın ve yangın nedeniyle ekonomisi bozulan Manavgat firmalarına can suyu olalım. Tüm vatandaşlarımızı bu seferberliğe davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

