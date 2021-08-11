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Manavgat'taki yangını söndürmek için seferber oldular 10 gün süren yangının ardından Manavgat'ta yeniden yükselen alevler paniğe neden oldu Sarılar-Hatipler arasındaki yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan sündürüldü

İHA

Manavgat'taki yangını söndürmek için seferber oldular 10 gün süren yangının ardından Manavgat'ta yeniden yükselen alevler paniğe neden oldu Sarılar-Hatipler arasındaki yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan sündürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 gün süren yangının ardından yeniden yükselen alevler korkuya neden oldu. SarılarHatipler arasındaki yangın, vatandaşların da yardımıyla itfaiye ekiplerince yerleşim yerlerine ulaşmadan sündürüldü.
Saat 13.30 sıralarında Sarılar Mahallesinden başlayan ve rüzgarın etkisiyle Hatipler Mahallesi’ne ilerleyen yangın yerleşim yerlerine yakınlığı ile korku ve paniğe sebep olurken, havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda yangın söndürüldü.

Yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü
Yaklaşık 10 hektar ormanlık alan ve tarım arazisinin zarar gördüğü yangına 2 yangın söndürme uçağı, çok sayıda helikopter, arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiyeler, Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı su tankerleri, vidanjörler ve özel sektöre ait su tankerleri müdahalede bulunuldu.
Yangının başlamasının ardından ekiplerle birlikte yangın bölgesine gelen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, vatandaşlar ve itfaiye ekipleriyle birlikte söndürme çalışmasına katıldı. Yangın bölgesine gelen AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit ile birlikte yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etti.

"Hayvanları son anda kurtardılar"
Yangının başladığı noktaya yakın bir bölgede bulunan Abdil Keçer’e ait ağıllarda bulunan büyük ve küçükbaş hayvanlar, alevlerin yaklaşmasıyla ağıllardan çıkarılarak yangın bölgesinden uzaklaştırıldı. Rüzgarın yön değiştirmesiyle de ağıllar ve hayvan sahiplerinin kaldığı barakalar yanmaktan kurtuldu. Ağılların önünde bulunan hayvanlara ait saman ve yemler çam ağaçlarından fırlayan kozalaklar nedeniyle tutuşurken, ekipler tarafından söndürülen samanlar kazılan çukurlara gömülmek suretiyle imha edildi.

"Yem ve samanlarım yandı"
Hayvanlarını son anda kurtardıklarını belirten Abdil Keçer “Bir anda alevler yaklaşmaya başladı. Hayvanlarımızı ağıllardan çıkarıp aşağıdaki boş araziye götürdük. Çok şükür hayvanlarımızda ve kendimizde bir şey yok. Yemlerimiz ve samanlarımız yandı. Yetkililerden bu konuda yardım istiyorum” dedi.

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