5 milyon lira gelir getiren defne sahası yandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 milyon lira gelir getiren defne sahası yandı

DHA

5 milyon lira gelir getiren defne sahası yandı


Mithat ABAKANÖmer KARÇA/ MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve 10'uncu günde söndürülen orman yangınlarında, 1400 hektarlık defne rehabilitasyon alanı ve bölge halkına ait yüzlerce dönüm defne bahçesi yok oldu. Orman Genel Müdürlüğü'nce oluşturulan defne rehabilitasyon alanlarında 2 bin ton üretim yapan köylü, 5 milyon liradan fazla gelir elde ediyordu.
Manavgat'ta orman köylüsüne düzenli gelir sağlanması amacıyla Orman Genel Müdürlüğü'nce 2006 yılında başlanan ve 1400 hektara ulaşan defne rehabilitasyon alanı oluşturuldu. Sırtköy, Yaylalan Tilkiler, Sevinç, Salur, Yeniköy, Çayyazı ve Gebece mahallelerinde ormanlık alanların yanı sıra bölge halkı da yüzlerce dönümlük tapulu alanlarını defne bahçesine dönüştürdü. Manavgat'ta her 3 yılda bir dönüşümlü olarak kesim yapılan defne, orman köylülerinin en büyük gelir kaynağı haline geldi.
MİLYON LİRADAN FAZLA GELİR
Geçen yıl Sırtköy Mahallesi'nde halkın tapulu alanlarında yetişen defne dalları yaş 3,5 lira, ormana ait rehabilitasyon sahalarından kesilenler ise 3 liradan alıcı buldu. Yaklaşık 2 bin ton üretim yapılan alanlardan bölgede yaşayanlar, 5 milyon liradan fazla gelir elde etti. Manavgat Defne Rehabilitasyon Alanı'nda üretilen ve Avrupa'dan Asya'ya, ABD'den dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen defne yaprağı, yemeklerde baharat olarak ve balık tüketiminde, kozmetik sanayisinde ve bitkisel yağ olarak tüketiliyor.
Manavgat'ta geçen 28 Temmuz'da 4 ayrı noktada başlayan ve 10'uncu günde söndürülen, 60 bin hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangında, Orman Genel Müdürlüğü'nce oluşturulan 1400 hektarlık defne rehabilitasyon alanıyla kişilere tapulu yüzlerce dönüm bahçe tamamen kül oldu. Defnelerin eski verimine ulaşmasının yaklaşık 10 yıl sürebileceği belirtilirken, defne ve tomruk işiyle geçimlerini sağlayan kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşların ekonomik sıkıntı çekebileceği vurgulandı.
'DEFNE 10 SENEDE YETİŞİR'
Sırtköy Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Çil, yangının yerleşim yerine kadar gelerek 19 evi tamamen yaktığını anlattı. Çil, köyün etrafında bulunan bütün ormanlık alanlarla defne sahasının yandığını belirterek, "Mahallemizde yılda 900-1000 ton civarında defne üretilir. Türkiye'nin en kaliteli defnesi Sırtköy'de yetişir. Kayadalı diye tabir edilir. Aroması yüksek, yaprağı kalın ve küçük yapraklı defnedir. Geçim kaynağımız hep defne ve çamdır. Maalesef tüm çamlarımız ve defnelerimiz yangında bitti. Bizim geçim kaynağımız bitti. Bugün yetiştirelim desek, defne 10 senede yetişir" dedi. 
Yangından sonra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile toplantı yaptıklarını söyleyen Çil, "Köyün etrafında çam ağacının yerine defne ağacı ve keçi boynuzu ağacı dikilmesini önerdik. Mahallelere en az 500 metre yangın şeridi gibi daha uzaklara ekilmesini talep ettik. Sayın bakanımız da bunu mantıklı buldu ve bakanlık yetkililerine talimat vererek, 'Ağaçlandırma sırasında yerleşim yerlerinin 500 metre gerisinden bant olarak dikelim. Başka bitkileri de dikelim, endemik bitkiler, yangına daha dayanıklı bitkiler ekelim' dedi" diye konuştu.
Sırtköy Mahallesi'nde yaşayan Şule Alagöz (21), köylünün tek kaynağının defne ve tomruk işi olduğunu belirterek, "Köylü tarlalardaki zararlarının karşılanmasını bekliyor. Bizim ağaçlarımız yandı. Tek gelir kaynağı defne ağaçları, erik ağaçlarıdır. Bu ağaçları yandıysa köylü de yandı demektir" dedi. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKANÖmer KARÇA
2021-08-12 09:35:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

5 dönümlük çiftlik, gebe ineklerle 5 dakikada kül oldu
YEREL HABERLER 5 dönümlük çiftlik, gebe ineklerle 5 dakikada kül ...
Adrasan’da yanan ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Adrasan’da yanan ev kullanılamaz hale geldi
Manavgat'taki yangını söndürmek için seferber oldular 10 gün süren yangının ardından Manavgat'ta yeniden yükselen alevler paniğe neden oldu Sarılar-Hatipler arasındaki yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan sündürüldü
YEREL HABERLER Manavgat'taki yangını söndürmek için seferber ...
Kumluca’da sarp bölgelerdeki ürünlerini taşımak için teleferik yaptılar Teleferiğin üreticisi Zeki Turan: "Teleferik, meyilli arazide yük taşımaktan bizi kurtardı" "Sarp ve yamaç arazisi olan çiftçilerimize bu tür bir sistem kurmasını öneriyorum"
YEREL HABERLER Kumluca’da sarp bölgelerdeki ürünlerini taşımak için ...
Su kuyusuna düşen domuz yavrusuna halatlı kurtarma
YEREL HABERLER Su kuyusuna düşen domuz yavrusuna halatlı kurtarma
Bucak'ta yangının ilerleyişi devam ediyor Alevler Taşbaşı Mahallesi'ne yaklaştı Yangını söndürmek için vatandaşlar seferber oldu TOMA ekipleri de bölgede aktif rol alıyor
YEREL HABERLER Bucak'ta yangının ilerleyişi devam ediyor Alevler ...
Manavgat'ta orman yangını / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Manavgat'ta orman yangını / Ek fotoğraflar
MATSO Başkanı Güngör: “Manavgat firmalarına can suyu olalım”
YEREL HABERLER MATSO Başkanı Güngör: “Manavgat firmalarına can suyu ...
8 yaşındaki Ali Kemal, otelin havuzunda boğuldu (3)
YEREL HABERLER 8 yaşındaki Ali Kemal, otelin havuzunda boğuldu (3)
Yerel gazeteci evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yerel gazeteci evinde ölü bulundu
Serik Belediyespor'un 3. etap kampı başladı
YEREL HABERLER Serik Belediyespor'un 3. etap kampı başladı
Alanya'da plaja tepki çeken videonun ardından Türk ve Azerbaycan bayrağı çekildi
YEREL HABERLER Alanya'da plaja tepki çeken videonun ardından Türk ve ...
Alanya'da yaya geçidinde motosikletin çarptığı Rus turist öldü
YEREL HABERLER Alanya'da yaya geçidinde motosikletin çarptığı Rus ...
Manavgat’ta çıkan yangın 2 saat sonra kontrol altına alındı Yangında yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü
YEREL HABERLER Manavgat’ta çıkan yangın 2 saat sonra kontrol altına ...
Antalya'da gazeteci evinde ölü bulundu Eve giren kardeşi, Abdullah Yalçın'ın cansız bedenini buldu
YEREL HABERLER Antalya'da gazeteci evinde ölü bulundu Eve giren ...
Manavgat´ta orman yangını/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Manavgat´ta orman yangını/ Ek fotoğraflar
Manavgat’ta orman yangını yeniden başladı
YEREL HABERLER Manavgat’ta orman yangını yeniden başladı
Motosikletin çarptığı Rus turist, olay yerinde yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Motosikletin çarptığı Rus turist, olay yerinde ...
Finike’de sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Finike’de sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına ...
Muratpaşa’nın Sultanları, Fenerbahçe maçıyla kendi seyircisiyle buluşacak
YEREL HABERLER Muratpaşa’nın Sultanları, Fenerbahçe maçıyla kendi ...
Manavgat´ta orman yangını (1)
YEREL HABERLER Manavgat´ta orman yangını (1)
Antalya'da jandarmadan karekodlu emniyet kemeri video uygulaması
YEREL HABERLER Antalya'da jandarmadan karekodlu emniyet kemeri video ...
8 yaşındaki Ali Kemal, otelin havuzunda boğuldu (2)
YEREL HABERLER 8 yaşındaki Ali Kemal, otelin havuzunda boğuldu (2)
3 kardeşten, yangın bölgesine güneş ve ay enerjisi paneli Kendi ürettikleri güneş ve ay enerjisi panelini afet bölgesine gönderdiler Sistem 220 voltluk bir enerji sağlarken, telefon içinde şarj bölümü bulunuyor
YEREL HABERLER 3 kardeşten, yangın bölgesine güneş ve ay enerjisi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.