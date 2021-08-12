Evde ölü bulunan gazeteci Yalçın, son yolculuğuna uğurlandı Birçok mesleki ödülün sahibi Abdullah Yalçın, meslektaşlarının katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı

Antalya’da yaşadığı evde ölü bulunan gazeteci Abdullah Yalçın, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi 1380 Sokak üzerindeki apartmanın 3. katında bulunan dairede meydana geldi. Antalya'da ulusal ve yerel birçok gazetede görev yapan 59 yaşındaki Abdullah Yalçın'ın evinden apartmana koku yayılması üzerine durum kardeşi Serdar Yalçın'a bildirildi. Eve giren kardeş, ağabeyinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yalçın’ın cenazesi sabah saatlerinde morgdan alınarak Uncalı Mezarlığına getirildi. Burada defin işlemleri tamamlanan Yalçın için cenaze töreni düzenlendi. Törene çok sayıda meslektaşı katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından cenaze toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığına götürüldü. AGC üyesi Yalçın, birçok mesleki ödülün de sahibiydi.

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