Servis beklerken, kazada savrulan araçların çarpmasıyla öldü



Veli KÖKEN/DÖŞEMEALTI (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde kontrolsüz kavşakta servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada, savrulan araçlar bu sırada işe gitmek için yol kenarında servis bekleyen Ümit Ünal´a (34) çarptı. Kazada Ünal yaşamını yitirirken, yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Yeniköy Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. Turgut Özal Caddesi´nde seyir halindeki Abdullah Sercan Yalçın yönetimindeki 33 AHY 184 plakalı otomobil ile Fatih Sultan Mehmet Caddesi´nde ilerleyen Ramazan Deniz yönetimindeki 07 GHM 80 plakalı servis minibüsü, kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Savrulan araçlar, işe gitmek için kavşaktaki refüjde kendi iş yerinin servisini bekleyen Ümit Ünal'a çarptı. Aydınlatma direğini yerinden söken servis aracı çalılık alana uçtu.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Ümit Ünal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan otomobil sürücüsü Abdullah Sercan Yalçın ile servis aracındaki 8 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Servis şoförü Ramazan Deniz ise polis merkezine götürüldü.

AYNI KAVŞAKTA 4 AY ÖNCE DE KAZA

Aynı kavşakta 21 Nisan 2021 tarihinde yine servis aracıyla otomobilin karıştığı kazada 1 kişi olay yerinde 2 kişi ise tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirmişti.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Döşemealtı Veli KÖKEN

2021-08-12 11:37:23



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