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AESOB Başkanı Dere, ilçe esnaf odaları ile bir araya geldi Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(AESOB) Başkanı Adlıhan Dere: "Aşısızlar toplum sağlığını tehdit ediyor, esnafımızın bir kapanmaya daha dayanacak gücü kalmadı" "Esnafımız dijital çağa adapte olmalı"

İHA

AESOB Başkanı Dere, ilçe esnaf odaları ile bir araya geldi Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(AESOB) Başkanı Adlıhan Dere: "Aşısızlar toplum sağlığını tehdit ediyor, esnafımızın bir kapanmaya daha dayanacak gücü kalmadı" "Esnafımız dijital çağa adapte olmalı"

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, merkez ilçelerde bulunan tüm esnaf odalarının başkanları, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile makamlarında bir araya geldi.

Manavgat'ta başlayıp Gündoğmuş, Akseki, İbradı, Gazipaşa ve Alanya ilçelerine yayılan yangınların kendisini büyük bir kedere sürüklediğini vurgulayan Adlıhan Dere, “Orman yangını ile mücadele eden Antalya’mızın bu zor zamanlarında yangından etkilenen vatandaşlarımıza ve özellikle esnafımıza elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Maalesef vefat eden vatandaşlarımız oldu. Canımız, canlılarımız yandı. Rabbim bir daha böyle kara günler yaşatmasın” dedi.

Yangında zarar gören esnaflara geçmiş olsun ziyareti yaptığında; karşılaştığı üzücü manzarayı anlatan, evlerini ve işyerlerini kaybeden, hayvanları yanan esnafların halini ve mağduriyetini dile getiren Dere, Manavgat’ta yapılan yardımlaşma çalışmalarından bahsederek bu hususta yapılacaklar için gerekli mercilerle görüştüğünü belirtti.
"Kapanma gündemimizden çıksın"
Korona virüs salgınının henüz sona ermediğinin ve bu salgında en büyük yarayı küçük esnafın aldığının hatırlatan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, artan vakalarla birlikte esnafın yeniden kapanma tedirginliği yaşadığını vurguladı.
Aşıdan imtina eden vatandaşları aşı olmaya davet eden Adlıhan Dere, “Günümüzde vaka sayısı giderek yükseliyor. Hasta sayısı artmaya devam ettikçe inşallah kısıtlamalar geri gelmez. Aşısızlar toplum sağlığını tehdit ediyor. Esnafımızın bir kapanmaya daha dayanacak gücü kalmadı. Kapanma olmaksızın salgınla mücadele edilmesi ve kapanmanın artık gündemimizden çıkması gerekiyor” dedi.

“Sorunlar için çözüm yolu arandı”
Oda başkanları, denetim ve yönetim kurulu üyeleri; kalifiye eleman bulunamadığını, girdi ve maliyetlerin giderek yükseldiğini ve bunu müşteriye yansıtamayan esnafın zarar ettiğini, krediler ve borçlarla boynu bükülen esnafın geçim sıkıntısı yaşadığını, taksi ücret tarifesinin yenilenmesi gerektiğini, otobüslerde ücretsiz taşımanın mali yükünün esnafın üzerine bindiğini, turizm toplantılarında esnafı temsilen bir yetkilinin bulunmadığını ve kayıtsız kaçak işletmelerin sebep olduğu sorunları gündeme getirdi.
"Turizm toplantılarında olmalıyız"
Bu talep ve istekleri not alan Başkan Dere, sorunlara çözüm bulmak amacıyla çalışmalar yapacağının altını çizdi.
Turizm toplantılarında esnaf odalarının da bulunması gerektiğini dile getiren Adlıhan Dere, " Antalya’da turizmi pansiyoncusundan, taksicisine, kuyumcusundan, hediyelik eşya satıcılarına, lokantacısından, terzisine, kuaföründen tuhafiyecisine kadar tamamen küçük esnaf canlandırıyor” diye konuştu.
Dere, kurulacak pazar yerleri ve yeni yapılacak küçük sanayi sitesi projesi ile ilgili incelemeler yapıp, üye esnafın durumu hakkında değerlendirmeler yaptı.

“Esnafa destek”
Ziyaretleri sırasında perakende sektöründeki düzensizlik sebebiyle esnafın haksız rekabet ile mağdur edildiğine değinen Başkan Adlıhan Dere, “Alışveriş merkezleri ve zincir marketler plansız ve kontrolsüz şekilde açtıkları şubelerin her birinde yüzlerce esnafın işini tek bir mağazada yaparak ve geç saatlere kadar açık kalarak esnafımızın maddi ve manevi kayıplara uğramasına neden oluyor. Bu durum ile ilgili taleplerinizi her seferinde dile getiriyorum. Mevcut Perakende Yasası esnaf ve sanatkarların mağduriyetini önleme konusunda maalesef yeterli değil. Acilen yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Pandemi döneminde esnaf dükkanları kapatarak satış yapamadı. Fakat AVM ve zincir marketler esnafın sattığı tüm ürünleri satmaya devam ediyordu. Bu konuda toplantılar ve basın açıklamaları yaptık. Bakanlarımız, valimiz ve milletvekillerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonucunda zincir mağazaların temizlik ve gıda ürünleri hariç satış yapmaması hususunda karar çıkarıldı” dedi.
"Esnafın yanındayız"
Dere, ayrıca fırıncı esnafının ekmek zammı talebini savunduklarını ve esnafa her daim destek olduğuna dair hatırlatmalar yaparak, esnafı hep savunacağını vurguladı. Konuşmasının sonunda Dere,“Devir internet devri esnafta kendini güncellemeli. Hep birlikte teknolojik gelişmeleri yakından takip edip dijital çağa adapte olmalıyız ki online pazarlama eticaret sisteminden faydalanabilelim ” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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