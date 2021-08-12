Büyükşehir haltercileri, Adana’dan madalya ile döndü

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Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü haltercileri Adana’da düzenlenen Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası’ndan 3 madalya ile döndü.



Adana’da düzenlenen Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası'na 11 ilden 19 sporcu katıldı. Sarıçam Evliya Çelebi Uygulama Oteli Spor Salonunda düzenlenen organizasyonda, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü’nden 3 sporcu madalya ile döndü.

Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası'nda Erkekler 54 kiloda yarışan Antalya Büyükşehir Belediyesi sporcusu İsmail Zeki Korkmaz 100 kiloluk kaldırışı ile Gençler kategorisinde Türkiye Şampiyonu, +107 kiloda yarışan Faruk Öztürk 200 kiloluk kaldırışı ile Büyükler kategorisinde Türkiye şampiyonu olurken, bayanlar 45 kiloda yarışan Beyza Nur Ceylan 45 kiloluk kaldırışı ile Büyükler kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

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