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Tünektepe'de makilik alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü

DHA

Tünektepe'de makilik alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü


Bülent TATOĞULLARISemih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Tünektepe mevkisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Olay sırasında bölgede olduğu tespit edilen kişi gözaltına alındı.
Konyaaltı ilçesi Tünektepe mevkisindeki makilik alanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sarısu Piknik Kampı'nda çalışanlar yangın tüpü ve küreklerle yangına ilk müdahaleyi yaptı. Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin arazözlerle su sıkarak müdahale ettiği yangın, kısa sürede büyümeden söndürüldü. Yüksek gerilim hattında kopan telden çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatan polis, bu sırada bölgede bulunan kişiyi sorgulamak üzere gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARISemih ERSÖZLER
2021-08-12 15:24:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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