Konyaaltı Belediyesi, Bucak’ta söndürme çalışmalarına katıldı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Burdur’un Bucak ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye arazöz ve personel gönderdi.



Konyaaltı Belediyesi, Burdur’un Bucak ilçesinde başlayan orman yangınının söndürme çalışmalarına destek vermek için dün bölgeye gitti. Başkan Semih Esen’in talimatıyla Bucak’a giden arazözler ve personeller, akşam saatlerinden itibaren söndürme çalışmalarına destek verdi. Başkan Semih Esen, Konyaaltı ekiplerinin Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki orman yangınları dolayısıyla 10 gün boyunca çalışmalara katıldığını belirterek, ateş tam anlamıyla sönene kadar bölgeden ayrılmadıklarını aktardı. Başkan Esen, “Manavgat’taki ekiplerimizi kısa süre önce Konyaaltı’na geri çağırmıştık. Ancak dün öğle saatlerinde Bucak’ta orman yangını başladığına yönelik haber aldık. Yangına ilk dakikalarda müdahalenin önemini bildiğimiz için ekiplerimizi Bucak’a yönlendirdik. Olay yerine ulaşan ekiplerimiz, bölgedeki ekiplerle koordineli şekilde çalışmalara destek verdi. Bölgeden yangının kontrol altına alındığını öğrendik ve mutlu olduk” dedi.

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