Manavgat'ta yangından, canı pahasına küçükbaş hayvanlarını kurtardı Sarılar'daki yangında alevlerin içinde kalan Ayşe Kara: "Keçilerim yansa, vicdan azabından yaşayamazdım" "Keçilerimi kurtarırken kendim de yanacaktım" "Bir baktım her taraf alev aldı, buradan çıkışım yok benim diye düşünmeye başlamıştım" Orman yangınında arılı kovanı yanan yanan İhsan Top: "Ateş her tarafı sarmıştı kurtaramadım"

Manavgat'ta 10 gün süren yangının ardından dün yeniden alevlerin yükseldiği ilçede, yangının bir anda evinin bahçesine kadar geldiğini belirten Ayşe Kara, “Keçilerimi bıraksam böğüre böğüre yanıp öleceklerdi. Onları kurtarayım derken neredeyse kendim de yanıyordum. Ama onlar yansaydı vicdan azabından yaşayamazdım” dedi.

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da, 4 farklı noktada aynı anda çıkan orman yangını, 10. gününde kontrol altına alınmıştı. Yangında 59 mahalle etkilenirken, yaklaşık 60 bin hektarlık alan zarar gördü. İlçede bu yangının yaraları sarılmaya çalışılırken, dün Sarılar Mahallesi’nde yaşanan orman yangını vatandaşların yüreklerini ağızlarına getirdi.

Yangında keçilerini ve tavuklarını canını hiçe sayarak son anda kurtaran Ayşe Kara, “Diğer evimde bulaşık yıkıyordum, duman kokusu geldi. Bulaşıkları yıkayıp dışarıya çıkayım derken bizim kiracı aradı, sizin eski evin orada ateş var diye. Çıkıp bir baktım evin her tarafı ateşler içinde harlı harlı. Davarlarımı kurtarayım diye bir geldim şuraya ateş almış tümü yanıyor. Davarları bıraksam böğüre böğüre ölmelerine razı değilim. Çok kötü olacağım. Vicdan azabından yaşayamam. Keçilerimi kurtardım sonra. Burada bırakıp gidemedim. İtsem böğüre böğüre ölecekler burada. Vicdan azabı ile yaşayamayacağım ben. Yangını görünce içeri kaçmaya başladılar bir de. Başta çıkaramadım. Ben de yanacaktım. Hiç umudum yoktu gerçekten" ifadelerine yer verdi.



"Kendim de yanacaktım"

Küçükbaş hayvanlarını kurtarırken yanma tehlikesi geçiren Kara, "Onları kurtarırken kendim de yanacaktım. Bir baktım her taraf alev aldı. Buradan çıkışım yok benim diye düşünmeye başlamıştım. Davarlarla birlikte biz de gittik diye düşündüm. Bir baktım asmanın altında biraz boşluk var oradan önce keçileri çıkardım ardından ben çıktım. Çektim davarları koşturdum. Dumandan boğuluyordum az daha. Dün beni görseydin ayakta dikilecek durumum yoktu. Başım döndü bir ara düşecek oldum” dedi.



"Evi kurtardık"

Yangını yakından hisseden İhsan Top, "Öğle saatlerinde çalıştığım anda eşim aradı. Evin yakınından dumanlar çıkıyor diye. İzin alıp koşarak geldim. İlk etapta evimizi boşalttık. Çocuklarımı dışarıya çıkarttım. Daha sonra ekipler ile birlikte hep birlik olduk ve yangını söndürmek için müdahale ettik. Evimiz sıfır noktada olduğu için ilk etapta yanma tehlikesi çok büyüktü. Onun için çok korktuk. Ama çok şükür önledik. En azından evimizi kurtardık" dedi.

Ormanın içerisindeki 4 kovan arısının yandığını dile getiren Top, "Arılarımı kurtaramadım. Bu yangınlar ülkemize ve milletimize bir işkence. Artık son bulsun. Ormanda canlılar, o kadar hayvan var. Hepsi de dilsiz, ağızsız yanıyor. Yani bunun önlenmesi lazım. 4 kovan arım vardı. Hobi olarak burada bakıyordum. Tam geldim ama alamadım. Kapatıp en azından kurtarabilirdim ama geldiğimde ateş her tarafını çevirdiği için kurtaramadım. Kurtarma çabasında bulundum ama ateş her tarafını çevirmişti bir şey yapamadım. En azından dağdaki yanar içindeki yanmaz diye düşündüm ama alamadım" diye konuştu.

