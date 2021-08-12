Falezlerden düşen genç, kurtarılamadı

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da falezlerden düşmesi sonucu ağır yaralanan 30-35 yaşlarındaki erkek, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Atatürk Parkı´nda meydana geldi. Falezlerden bir kişinin denize düştüğü ihbarını alan deniz polisi, bölgeye gitti. Üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarındaki genç, deniz polisi tarafından bota alınarak, Kaleiçi'nde bulunan Yat Limanı'na çıkartıldı. Burada sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, hayatını kaybeden gencin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-08-12 22:22:15



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