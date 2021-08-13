Muratpaşa Belediyesi’nin yenilikçi, özgün ve katma değeri yüksek iş fikirlerini, iş dünyasıyla buluşturacağı Muratpaşa İnovasyon Günlerinde ikinci eğitim dönemi pazartesi başlıyor.



Muratpaşa Belediyesi’nin aynı zamanda Avrupa’nın en büyük sivil toplum kuruluşları yerleşkesine ev sahipliği yapan Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinin (ASSİM), Antalya’dan katma değeri yüksek, özgün ve yenilikçi projeler ortaya çıkarmayı hedefleyen Muratpaşa İnovasyon Günlerinde ikinci dönem başlıyor.

Yenilikçi bir fikre sahip herkesin katılabileceği girişimcilik ve iş fikirleri eğitim programı pazartesi ASSİM yerleşkesinde başlayacak. Üç gün devam edecek eğitim programı, iş ve gelir modeli geliştirme, iş planı hazırlama, pazarlama ve satış gibi 10 ayrı başlıktan oluşuyor. Program, 18 oturumda tamamlanacak. Eğitim programına katılan girişimci ve girişimci adaylarına üçüncü günün sonunda sertifika da verilecek.



Yaratıcılık, girişimcilik ve inovasyon kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen Muratpaşa İnovosyon Günlerinde, eğitimlerin ardından iş fikri sahiplerine, iş dünyası ile etkileşim, ön kuluçka, kuluçka ve ortak çalışma alanları, mentorluk, danışmanlık gibi destekler verilecek. Bu destekleri alan girişimci adayları, eylül ayında, Muratpaşa İnovasyon Günlerinin final programına katılacak. Final programında, yenilikçi ve özgün fikirler iş insanlarıyla buluşacak ve oluşturulacak jüri en iyi iş fikirlerini belirleyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.