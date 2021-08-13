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Kripto parada aylık yüzde 20 kar vaadiyle, 5 kişiden 1 milyon TL toplayıp sırra kadem bastı Antalya’da kripto para mağduru vatandaşlar, şahıs hakkında şikayetçi oldu

İHA

Kripto parada aylık yüzde 20 kar vaadiyle, 5 kişiden 1 milyon TL toplayıp sırra kadem bastı Antalya’da kripto para mağduru vatandaşlar, şahıs hakkında şikayetçi oldu

Antalya’da ağabeyinin arkadaşlarına güven verip 5 kişiden yaklaşık 1 milyon TL toplayarak kripto paradan aylık yüzde 20 kar vadeden bir kişi, adeta sırra kadem bastı. Şahsa 500 bin TL’ye yakın para kaptıran iki kişi savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.
Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşayan Ozan G. A., iddiaya göre ilçede abisinin arkadaşı olan 5 kişiden kripto para piyasasından aylık yüzde 20 kar vaadi ile yaklaşık 1 milyon TL para topladı. Şahıs 5 kişiye ilk ay yüzde 20 kar vererek, daha sonra bir daha görünmedi. Şahsın kendisine ait 4 telefon hattının da kapalı olduğu görüldü. Şahsa yaklaşık olarak 500 bin TL parasını kaptıran oto kiralama şirketi ile uğraşan Ali Can ve Hacı Osman Kızıkoğlu, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi oldu.

“1520 gündür kendisine ulaşamıyoruz”
Yaşadığı durumu anlatan Ali Can, “Tanıdığımız bir arkadaş bize gelerek kardeşinin bitcoin alıp sattığını söyledi. Bize verdiğimiz paradan her ay yüzde 20 kazanç vadetti. Biz arkadaşımızın kardeşini tanımıyorduk, kardeşi ile problem olmayacağını söyledi. Güvenin dedi. Biz ilk olarak kendisine 50 bin TL verdik. İlk ay bize yüzde 20 kar verdi. İkinci ay olunca bize ‘bitcoin çıkacak, arabanızı satın, neyiniz var neyiniz yok satın. Bu fırsatı bir daha yakalamayacaksınız. Lara’da güzel bir ofis açacağız’ dedi. 1520 gündür kendisine ulaşamıyoruz. Telefonları kapalı. Sadece bizim bildiğimiz 5 kişi var mağdur, 1 milyon TL ortalıkta yok” dedi.

“5 kişiden 1 milyon TL alıp sırra kadem bastı”
Şahıs hakkında şikayetçi olduğunu belirten Can, “Umuyorum ki çok kişi dolandırmamıştır. 5 kişiden 1 milyon TL alıp sırra kadem bastı. Bu 5 kişiden 2’si bu yüzden eşinden boşandı. Bir an önce yakalanmasını istiyoruz. İnanıyorum ki emniyetimiz bu şahsı yakalayacak. Ben 110 bin TL verdim. Benim bir akrabam 50 bin, diğeri 60 bin, bir başkası 360 bin TL verdi. Bizim bilmediğimiz kim bilir kimlerin canını yaktı” açıklamasına yer verdi.

“Bu arkadaşın abisi benim 810 yıllık arkadaşım”
Hacı Osman Kızıloğlu ise, “Bu arkadaşın abisi benim 810 yıllık arkadaşım. Bu bitcoin işlerinde kardeşinin profesyonel olduğunu söyledi. Zarar etmeyeceğimizi söyledi. Biz daha sonra kendisi ile tanıştık. Her ay yüzde 20 kar vadetti. 6 ay sonra da ana paramızı vereceğini söyledi. İlk bir ay ödeme yaptı. İkinci aydan itibaren kayboldu. İnsanları mağdur etmesin. Aileler mağdur oldu. Gelsin insanların mağduriyetini gidersin. Ben 360 bin TL para verdim. Kendi ailesi de şu anda kötü durumda. Herkesin parasını versin” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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