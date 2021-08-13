Kumluca Kaymakamı Kolsuz, madalyalı judocuları ağırladı

Kumluca 2021 Yıldızlar Türkiye Şampiyonası İl Seçmelerinde Demirspor Kulübü, judo branşında ilk madalyalarını kazanan öğrenciler ve antrenörleri İlçe Kaymakamı Uğur Kolsuz’la bir araya geldi.



Bayanlar 63 kilogramda Antalya şampiyonu olarak altın madalya sahibi olan Yağmur Aydın, erkekler 73 kilogramda il üçüncüsü olan Talha Çevik, antrenör Ferdi Büyükkuşcular ve Kumluca Gençlik ve İlçe Spor Müdürü Erol Koca, Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz’u makamında ziyaret etti.



Gençlerin başarılarından dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Kumluca Kaymakam Kolsuz, “ Gençlerimizin çeşitli spor dallarıyla uğraşmalarından çok memnuniyet duyuyoruz. Ailelerin çocuklarını hangi spor dalı olursa olsun, mutlaka bir spor dalına yazdırmalarını tavsiye ediyorum. İşte size imkan. Kumluca Gençlik İlçe Spor Müdürlüğü Tesislerimiz her gün açık. Yüzme kurslarımız var. Judo, tekvando, güreş, voleybol, futbol, hentbol gibi değişik spor dallarında eğitim ve kurs alma imkanınız var. Biz Kumluca Kaymakamlığı olarak forma ve ayakkabı gibi destekler vermeye hazırız. Yeter ki gençlerimiz spor gibi sosyal faaliyetlerde bulunsun. Zararlı alışkanlıklarla uğraşmasın. Bakın gençlerimiz müsabakalardan madalyalarla döndüler. Gurur ve mutluluk verici bir sonuçla ziyaretimize geldiler. Onları tebrik ediyorum. Tüm gençlerimize başarılar diliyorum” dedi.

"Madalya için mücadele edecekler"

Kumluca Demirspor öğrencilerinin elde ettiği başarıları anlatan Koca ise, “ Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası, 1315 Ağustos 2021 tarihleri arasında Aksaray’da yapılacak. Kumluca Demirspor olarak Antalya’yı temsilen iki sporcumuz Türkiye Şampiyonasında da ilçemizi temsil edip madalya almak için mücadele edecekler. Judo antrenmanları hafta içi her gün antrenör Ferdi Büyükkuşçular nezaretinde çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

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