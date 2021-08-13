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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepez Belediyesi'nden Santral ve Kepazaltı mahallesine modern yol

İHA

Kepez Belediyesi'nden Santral ve Kepazaltı mahallesine modern yol

Kepez Belediyesi, Türkiye’nin en önemli kentsel dönüşüm projesinin yapıldığı Santral ve Kepezaltı Mahallelerine ulaşımı sağlayan 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi’nde genişletmenin, ardından sıcak asfalt çalışmalarına başladı.
Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Hakan Tütüncü’nün göreve geldiği 2009 yılından bu yana ilçeye 1000 kilometrenin üzerinde yeni yollar açarak, ilçenin ulaşım ağını genişletti. Gece gündüz çalışan ekipler, Kepez’in 68 mahallesini yayaların ve araçların erişim ve hareketliliğini merkeze alan güvenli, kolay ve konforlu yollarla buluşturdu. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kentsel dönüşüm projesinin yapıldığı Santral ve Kepezaltı mahallelerini de modern ulaşım ağıyla buluşturmak için, 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi’nde genişletmenin ardından sıcak asfalt çalışmalarına başladı.
12 bin ton asfalt dökülecek
Sıcak asfalt çalışmaları öncesinde, freze iş makinesiyle hizmet ömrünü tamamlayan asfalt kazılarak, kaldırıldı. Yüksekliği ayarlanan yola filler dolgu malzemesi dökülerek, asfalta hazır hale getirildi. Yaklaşık 4 gün sürecek çalışmalarda, 35 metre genişliğindeki caddenin 22 metre ve 1600 metre uzunluğundaki kısmına sıcak asfalt dökülecek. 35 metre genişliğindeki yolun 22 metresine sıcak asfalt dökülürken, geriye kalan 13 metrelik kısmında ise orta refüj ve kaldırım düzenlemesi yapılacak. 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi’ndeki çalışmalarda toplamda 35 bin metre karelik alana, 12 bin ton asfalt kullanılması bekleniyor.
Yolun şerit sayısı dörde çıkarıldı
Antalya’nın düşman işgalinden kurtuluş tarihi olan 5 Temmuz 1921’in hatırasının yaşatıldığı cadde, kentsel dönüşüm nedeniyle bölgenin nüfusunun artacak olması dikkate alınarak, imar planına göre daha önce genişletilmişti. Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi ile Ferrokrom Fabrikası’nın önünden geçen caddenin iki olan şerit sayısı da dörde çıkarılmıştı. Sıcak asfalt çalışmalarının ardından 5 Temmuz Kurtuluş Caddesine, bisiklet yolu da ilave edilecek. Antalya’nın simgesi zeytin ve portakal ağaçları dikilecek, caddeyi süsleyen Okaliptus Ağaçları ise korunacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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