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MHP'den Manavgat'a büyükbaş ve küçükbaş hayvan desteği MHP yönetimi Manavgat'ta 465 küçük, 35 büyükbaş hayvan dağıttı MHP MYK Üyesi ve Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan: "MHP teşkilatları olarak, acıları unutturmak için ne varsa yapmaya hazırız"

İHA

MHP'den Manavgat'a büyükbaş ve küçükbaş hayvan desteği MHP yönetimi Manavgat'ta 465 küçük, 35 büyükbaş hayvan dağıttı MHP MYK Üyesi ve Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan: "MHP teşkilatları olarak, acıları unutturmak için ne varsa yapmaya hazırız"

MHP yönetimi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangından zarar gören vatandaşlara 465 küçükbaş, 35 büyükbaş hayvan dağıtımı yaptı.
Manavgat’ta orman yangınlarından zarar gören vatandaşlara yönelik hayvan dağıtımı kampanyasının 2. etabında hayvanları yanan vatandaşlara 465 küçükbaş, 35 büyükbaş hayvanın dağıtımı gerçekleştirildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin; Manavgat’ta meydana gelen orman yangınlarında hayvanları telef olan vatandaşların acısını hafifletmek ve bütçelerine katkı sağlamak amacıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında Manavgat’ta meydana gelen orman yangınlarında hayvanları zarar gören vatandaşlara 465 küçükbaş, 35 büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.
MHP il, ilçe teşkilatları ve belediyeleri tarafından zarar gören vatandaşlara 5 keçi, 5 koyun ve 2 düve yardımı kampanyasının ikinci etabı Çeltikçi İlköğretim Okulu bahçesinde gerçekleştirildi.
Törene; MHP MYK Üyesi ve Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, MHP ve Ülkü Ocakları Manavgat İlçe Yönetimi ve yangından zarar gören vatandaşlar katıldı.
Dağıtım töreninde konuşan MHP MYK Üyesi ve Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Rize'de meydana gelen sel felaketinin ardından Antalya ve Marmaris'te orman yangınlarının, son olarak da Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketlerinin yürekleri dağladığını belirterek, “Manavgat’ta meydana gelen yangınların ardından Antalya ve ilçelerindeki vatandaşların yanı sıra Türkiye’nin her yerinde yaşayan vatandaşlarımız alabildiğine duyarlı davranmış, zarar görenlerin yardımına koşmuştur. Meydana gelen bu felaketler Türk milletinin büyüklüğünü, yüreğinin ne kadar kocaman olduğunu bir kez daha gördük. Türkiye kenetlenmiş ve tek yürek haline gelmiştir. Devletimizin bu konudaki hassasiyeti ile yaraların kısa sürede sarılacağına olan inancım tamdır. MHP olarak teşkilatlarımızın sahada yaptığı çalışmalarla yüreklerindeki acı bir nebze hafifledi. Bugün de burada yaptığımız yardım kampanyasıyla acıları unutturacak ne varsa yapmaya teşkilatlarımız olarak hazırız” diye konuştu.

"Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın"
Yapılan duanın ardından ahırıyla birlikte 3 büyükbaş hayvanı telef olan Ulukapı Mahallesi'nden Fatma Şenol’un ineğini MHP MYK Üyesi ve Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan teslim etti. Fatma teyzeyi yangın bölgesinde gözyaşları içerisinde gördüğünü ve yüreğinin sızladığını belirten Başkan, Allah’tan bir daha böyle acılar yaşatmamasını dilerken, Fatma teyzeden de artık gözyaşı dökmemesini istedi.
Yangında evi dışında her şeyinin yandığını belirten Fatma Şenol, "Yanmayan bir evim kaldı. Başka da bir şeyim kalmadı" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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