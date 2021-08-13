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MHP'den Manavgat'ta 124 köylüye 500 hayvan

DHA

MHP'den Manavgat'ta 124 köylüye 500 hayvan


Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 10 gün süren orman yangınlarında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını kaybedenlerin yaralarını sarmak üzere harekete geçen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 124 köylüye 35'i büyükbaş, 465'i küçükbaş olmak üzere toplam 500 hayvan verdi. Fatma Şenol'a büyükbaş hayvanını veren MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, "Gözyaşların bizi yaktı geçti, bir daha gözyaşı dökme, bir değil on olsa da biz hepsini karşılarız" dedi.
Manavgat'ta 28 Temmuz'da başlayan ve 10 gün süren orman yangınında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını kaybedenlerin yaralarını sarmak amacıyla harekete geçen MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin başlattığı yardım kampanyası kapsamında toplanan hayvanları ilçede dağıtıyor. Çeltikçi Mahallesi'nde gerçekleştirilen ikinci etap dağıtımda; 35 büyükbaş ve 465 küçükbaş olmak üzere toplam 500 hayvan 124 köylüye verildi. Böylece kampanya kapsamında bugüne kadar 250 kişiye 71 büyükbaş, 792 küçükbaş olmak üzere toplam 863 hayvan dağıtıldı.
'TÜRKİYE, TEK YÜREK'
Hayvan dağıtım törenine katılan MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, orman yangınlarındaki kayıpları telafi etmek istediklerini söyleyerek, "Ülkemizin her yerinde bulunan vatandaşlarımız duyarlı davranmış ve bu süreçte asla bizi yalnız bırakmamışlardır. Bu felaketlerde Türk milletinin büyüklüğünü, yüreğinin ne kadar kocaman olduğunu bir kez daha gördük. Türkiye kenetlenmiş ve tek bilek, tek yürek haline gelmiştir. Biz gezdiğimiz yerde çok gözyaşı gördük, çok yorulan ve bu süreçte umudu kırılan insanlar gördük ama bu umut kırıklığı, gözyaşları 2-3 gün içerisinde devletimizin bu konuya gösterdiği hassasiyet, teşkilatlarımızın sahada yaptığı çalışmalarla, o yüreklerdeki acı bir nebze hafiflemiş ve bugün de inşallah o acıları unutturacak ne varsa yapmaya, tüm teşkilatlarımızla birlikte hazırız" diye konuştu.
'BİR DEĞİL ON OLSA BİZ HEPSİNİ KARŞILARIZ'
Abdurrahman Başkan, hayvanlarını yangında kaybeden Ulukapı Mahallesi'nden Fatma Şenol'a büyükbaşını teslim ederken, "Gözyaşların bizi yaktı geçti, bir daha gözyaşı dökme, bir değil on olsa da biz hepsini karşılarız" dedi.
Fatma Şenol ise 13-14 sene önce eşini kaybettiğini belirterek, "Ahırım, ineklerim, çocuklarım mutluluğum, çok güzel mutluydum. Yangın geldi yıktı indirdi, ne diyeyim. İstediğim tek şey buydu. 3 kız çocuğum var, fazla bir isteğim yoktu. Neler çektim, zorluğuyla meydana getirdim. Eşim 13-14 sene oldu öleli, öksüzlerle yetimlerle ama işte yaktılar yıktılar" dedi.
Güzelyalı Mahallesi'nden İbrahim Boz ise, "Yangın bize çok kötü şeyler yaşattı. Canlı olmazsa sıkıntı değil de canlı olunca insan ister istemez üzüntü yaşıyor" diye konuştu.
MHP Manavgat İlçe Başkanı Nooman Enhoş ise yangında tüm zarar görenlere ulaşıncaya kadar hayvan dağıtımına devam edeceklerini söyledi. Enhoş, Tarım ve Orman Manavgat İlçe Müdürlüğünden aldıkları listeye göre dağıtım yaptıklarını belirterek, "Büyükbaş hayvanını kaybedenlere en fazla 2, küçükbaş hayvanlarını kaybedenlere de en fazla 10 olmak üzere dağıtımlarımız zarara uğrayan tüm vatandaşlarımızın bir nebze de olsa yaralarını sarıncaya kadar devam edecek" dedi.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun da katıldığı törende, afetzedelere saman yardımında da bulunuldu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA
2021-08-13 12:28:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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