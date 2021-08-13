Antalya'da bimekan şahıs, emlakçıda ölü bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da bimekan şahıs, emlakçıda ölü bulundu

İHA

Antalya'da bimekan şahıs, emlakçıda ölü bulundu

Antalya’da bimekan bir şahıs, geceleri yatmasına müsaade edilen emlakçı dükkanında ölü bulundu.
Olay, Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Yahya Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir emlak dükkanında saat 11.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, evsiz olduğu için bir emlakçı tarafından dükkanında yatmasına müsaade edinilen Mustafa Sancar (58), dükkan sahibi şehir dışında olduğu için sabahları uyanınca dükkanı açıyordu. Çevredeki esnaf öğle saatlerine kadar dükkanın açılmamasından dolayı şüphelenerek içeri girdi. Esnaf, Mustafa Sancar’ı yerde hareketsiz yatarken gördü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sancar’ın yaşamını yitirdiğini bildirdi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehirden Finike'de asfalt çalışması
YEREL HABERLER Büyükşehirden Finike'de asfalt çalışması
Büyükşehirden sevindiren protokol
YEREL HABERLER Büyükşehirden sevindiren protokol
TVHB Başkanı Eroğlu: "Manavgat'ta yaralı hayvanların tedavisi devam ediyor" Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu, Manavgat yangınından kurtarılan hayvanların barındığı merkezi ziyaret etti
YEREL HABERLER TVHB Başkanı Eroğlu: "Manavgat'ta yaralı hayvanların ...
MHP'den Manavgat'ta 124 köylüye 500 hayvan
YEREL HABERLER MHP'den Manavgat'ta 124 köylüye 500 hayvan
Antalya'da Üzümdere ırmağı kurudu
YEREL HABERLER Antalya'da Üzümdere ırmağı kurudu
MHP'den Manavgat'a büyükbaş ve küçükbaş hayvan desteği MHP yönetimi Manavgat'ta 465 küçük, 35 büyükbaş hayvan dağıttı MHP MYK Üyesi ve Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan: "MHP teşkilatları olarak, acıları unutturmak için ne varsa yapmaya hazırız"
YEREL HABERLER MHP'den Manavgat'a büyükbaş ve küçükbaş hayvan ...
Akdeniz Üniversitesi'nden kenevir protokolü
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi'nden kenevir protokolü
Kepez Belediyesi'nden Santral ve Kepazaltı mahallesine modern yol
YEREL HABERLER Kepez Belediyesi'nden Santral ve Kepazaltı ...
Ağır ceza mahkemesi hakimi, yargıladığı sanıkla içki masasında
YEREL HABERLER Ağır ceza mahkemesi hakimi, yargıladığı sanıkla içki ...
Hazırlık maçı: Serik Belediyespor: 2 - Nazilli Belediyespor: 0
YEREL HABERLER Hazırlık maçı: Serik Belediyespor: 2 - Nazilli ...
Kumluca Kaymakamı Kolsuz, madalyalı judocuları ağırladı
YEREL HABERLER Kumluca Kaymakamı Kolsuz, madalyalı judocuları ...
İnovasyon günlerinde ikinci dönem başlıyor
YEREL HABERLER İnovasyon günlerinde ikinci dönem başlıyor
Kripto parada aylık yüzde 20 kar vaadiyle, 5 kişiden 1 milyon TL toplayıp sırra kadem bastı Antalya’da kripto para mağduru vatandaşlar, şahıs hakkında şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Kripto parada aylık yüzde 20 kar vaadiyle, 5 kişiden ...
Antalya'da hastanenin 6. katından atlayan kişi öldü
YEREL HABERLER Antalya'da hastanenin 6. katından atlayan kişi öldü
Antalya’da falezlerden düşen adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Antalya’da falezlerden düşen adam hayatını kaybetti
Falezlerden düşen genç, kurtarılamadı
YEREL HABERLER Falezlerden düşen genç, kurtarılamadı
Evinde cansız bedeni bulunan yazılım mühendisinin ölümünde koronavirüs şüphesi
YEREL HABERLER Evinde cansız bedeni bulunan yazılım mühendisinin ...
Manavgat'ta yangından, canı pahasına küçükbaş hayvanlarını kurtardı Sarılar'daki yangında alevlerin içinde kalan Ayşe Kara: "Keçilerim yansa, vicdan azabından yaşayamazdım" "Keçilerimi kurtarırken kendim de yanacaktım" "Bir baktım her taraf alev aldı, buradan çıkışım yok benim diye düşünmeye başlamıştım" Orman yangınında arılı kovanı yanan yanan İhsan Top: "Ateş her tarafı sarmıştı kurtaramadım"
YEREL HABERLER Manavgat'ta yangından, canı pahasına küçükbaş ...
Antalya'da bilgisayar mühendisi evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da bilgisayar mühendisi evinde ölü bulundu
Manavgat'ta veterinerler, yaralı canlar için seferber oldu Gönüllü veterinerler, yangın anı ve sonrasında yüzlerce canlının yaşama tutunmalarını sağladı
YEREL HABERLER Manavgat'ta veterinerler, yaralı canlar için seferber ...
Konyaaltı Belediyesi, Bucak’ta söndürme çalışmalarına katıldı
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi, Bucak’ta söndürme çalışmalarına ...
Tarla etrafına dökülen gübreyi yiyen 25 keçi öldü
YEREL HABERLER Tarla etrafına dökülen gübreyi yiyen 25 keçi öldü
Korkuteli'de 25 küçükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Korkuteli'de 25 küçükbaş hayvan telef oldu
Serik Belediyespor, Furkan Yaman ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Serik Belediyespor, Furkan Yaman ile sözleşme ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.