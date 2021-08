Büyükşehir’den günlük 3 öğün yemek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat ve Gündoğmuş’ta yangında zarar görenler ve yangın bölgesinde çalışan işçiler için her gün 3 öğün yemek dağıtımı yapıyor.

Manavgat ve Gündoğmuş bölgelerinde yangın felaketinin yaraları sarılmaya devam ederken, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bölgeye sosyal desteği sürüyor. Yangından zarar gören bölge halkı ve yangın bölgesinde çalışmaya devam eden itfaiyeci, ormancı ve güvenlik kuvvetleri için 3 öğün yemek veriliyor. Manavgat’taki mobil aşevi ve Gündoğmuş Kültür Merkezi’nin altında oluşturulan aşevinden her gün 3 öğün yemek ve kumanya hizmeti veriliyor.

Manavgat’taki mobil aşevinde 3 öğünde günlük toplam 4 bin 500 kişilik yemek ve 1000 kumanya hazırlanıyor. Hazırlanan yemekler ve kumanyalar 3 öğün her gün 30 noktaya gönderiliyor. Gündoğmuş’taki aşevinde ise 3 öğünde günlük 9 bin kişilik yemek çıkartılıyor. Gündoğmuş Kültür Merkezi’nin altında oluşturulan yemekhanede Gündoğmuşlular belirlenen saatler arasında yemeklerini yiyebiliyor. Gündoğmuş’ta 6 noktaya da yemek servisi yapılıyor. Manavgat ve Gündoğmuş’ta toplam günlük 14 bin 500 kişilik yemek çıkıyor.

