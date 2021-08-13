Alanya'da orman yangını (1)

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Burcu MUTLU/ ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alanya'da, Türktaş ve Gümüşgöze mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya itfaiyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Havadan ve karadan müdahalenin başladığı yangın bölgesinde ekiplerin çalışması sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2021-08-13 16:52:16



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