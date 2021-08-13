Alanya'da orman yangını (2)

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YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Alanya´nın Türktaş ve Gümüşgöze mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı. Yangına 4 helikopter, 3 yangın söndürme uçağı, çok sayıda arazöz ve personel müdahale etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2021-08-13 19:04:04



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