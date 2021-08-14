Aytemiz Alanyaspor lige Başakşehir deplasmanıyla başlıyor



Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)AYTEMİZ Alanyaspor yeni sezonun ilk maçında Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Akdeniz temsilcisi lige galibiyetle başlamak istiyor.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında yarın saat 19.15'te Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemliğini Yaşar Kemal Uğurlu yapacak. Yeni sezon hazırlıklarını Burdur ve Düzce Topuk Yaylası'nda yapan Akdeniz temsilcisi, bu sezon bambaşka bir kadroyla ve sistemle sahada olacak. Kemik kadronun büyük bir çoğunluğu takımdan ayrılırken, turuncu yeşilliler yepyeni bir kadro oluşturdu. Teknik Direktör Çağdaş Atan, geçen senelerden farklı olarak Alanyaspor'un genellikle oynadığı 4-2-3-1 sistemi yerine yine hücum ağırlıklı 3-4-3 sistemiyle oyuncularını sahaya çıkarması bekleniyor. Lig öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da yeni bir sistemle sahada olacaklarını, futbolcuların buna da alışacağını dile getirirken, Akdeniz temsilcisinin hedefi ligin ilk maçından galibiyetle ayrılmak.

ALANYASPOR İSTANBUL'DA HİÇ KAZANAMADI

Aytemiz Alanyaspor bugüne dek İstanbul temsilcisiyle 10 kez karşı karşıya gelirken bu maçların 4'ünü Başakşehir, 2'sini Alanyaspor kazandı. 4 maçta ise rakipler birbirine üstünlük sağlayamadı. İstanbul'da oynanan 5 maçta ise Alanyaspor'un hiç galibiyeti bulunmuyor. Bu maçların 3'ünü Başakşehir kazanırken 2 maç beraberlikle sonuçlandı. İki rakip ayrıca bugüne dek oynanan 10 maçta toplam 25 gol kaydederken, bunların 11'ini Alanyaspor, 14'ünü Başakşehir rakip filelere gönderdi.

YENİ KADRO YENİ SİSTEM

Kadrosunda büyük bir değişiklik yaşayan Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan'ın nasıl bir ilk 11 sahaya süreceği de merak konusu. Kalede Marafona'ya şans vermesi beklenen Atan'ın, savunmada Juanfran, Miha Mevlja, Cristian Borja, orta sahada Umut, Siopis, Efecan, Davidson ve önde de Candeias, Oğuz Aydın ve Famara ile sahaya çıkması bekleniyor. Burdur'daki 1'inci etap kampında kalp spazmı geçiren golcü oyuncu Khouma Babacar takımla birlikte çalışmalara başlasa da bu maçta ilk 11'de oynaması beklenmiyor. Öte yandan genç sol bek Ahmet Gülay da kasık fıtığı ameliyatı olduğu için kadroda yer almayacak.

MUHTEMEL KADRO

Marafona, Juanfran, Miha Mevlja, Cristian Borja, Umut, Siopis, Efecan, Davidson, Candeias, Oğuz Aydın, Famara.

SAKAT: Ahmet GülayDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2021-08-14 10:31:39



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