Alanya´da 18 saatlik orman yangınında 8 hektar alan yandı

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Burcu MUTLU/ ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesi Türktaş ve Gümüşgöze mahalleleri arasındaki ormanlık alanda dün çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 18 saatte söndürüldü. Yangında 8 hektarlık alan zarar gördü.

Alanya'da, Türktaş ve Gümüşgöze mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya itfaiyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Orman yangınına 5 helikopter, 3 yangın söndürme uçağı, 8 arazöz, 5 itfaiye aracı, 3 su tankeri ve 60 personel ile çok sayıda köylünün desteğiyle müdahale edildi. Alevler, 18 saat süren yoğun çalışmayla kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında 8 hektarlık alan zarar görürken, soğutma çalışmaları sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2021-08-14 12:02:58



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