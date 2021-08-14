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Manavgat'ta yangın sonrası gönüllülerden, ormanlık alanda temizlik Makilik alan içinden yüzlerce cam şişe çıktı 10 dönümden, 15 poşet çöp

İHA

Manavgat'ta yangın sonrası gönüllülerden, ormanlık alanda temizlik Makilik alan içinden yüzlerce cam şişe çıktı 10 dönümden, 15 poşet çöp

Günlerce yangınlarla mücadele eden Manavgat’ta, bir araya gelen gönüllüler, ormanlık alanda yangına neden olabilecek çöpleri topladı. Gönüllüler, 10 dönümlük alanda kısa sürede 15 poşet dolusu, cam şişe, ambalaj, diş fırçası hatta televizyona varan çöpler buldu.
Manavgat’ta 28 Temmuz’da çıkan orman yangınlarında mağdur olan vatandaşlar için yardıma koşan Aktif Yaşam Merkezi ve Ağaçlandırma Adına Çalışma Derneği, Sorgun Mahallesi’ndeki ormanlık alana atılan çöpleri toplamak için harekete geçti. Bursa ve Alanya’dan gelen gönüllüler, 10 dönümlük alan içerisinde yaklaşık 15 poşet çöp toplarken ormanlık alana atılan çöpler ise şaşırttı. Makilik alana atılmış cam şişeler, gıda ambalajı, televizyon, kolonya şişesi, diş fırçası ve kalın cam parçası gibi çöpleri toplayan gönüllüler, bu çöplerin hem doğaya zarar verdiğini hem de orman yangınlarına sebep olduğunu belirtti.
Öte yandan gönüllüler, ormanlık alan içerisinde, çöp poşetiyle atılan hayvan ölüsü buldu.

“Topladığımız çöplere baktığımız zaman içler acısı”
Aktif Yaşam Merkezi kurucu üyesi İlhan Sağlam, cam şişeleri ormanlık alana atan kişilerin fark etmeden orman yangınına neden olabileceğini kaydetti. Bursa'dan Manavgat'a ellerinden geldiği kadar destek verdiklerini anlatan Sağlam, "Bursa’dan geliyorum. Tüm Türkiyemize bu yangınlardan dolayı geçmiş olsun diyorum. Ardından sel felaketleri derken oldukça içimiz yanıyor. Yangın başladığında yerel dernek başkanımız Habip Şanlı ile irtibata geçtik. Ne yapabiliriz diye konuştuk. Öncelikle gıda, su ve ayran ihtiyacı vardı. Daha sonra itfaiye ve diğer çalışanlarımız için aklımıza gelmeyen iç çamaşırı gibi ihtiyaçlar ortaya çıktı. Bizde hem ayni hem nakdi elimizden gelen yardımı yaptık. Yangınlar söner sönmez de arkadaşların yanında olmak istedik. Daha sonra da bugün bu güzel alanda temizlik yapıyoruz. Çok bir şey görünmüyor gibi gözüküyor ama topladığımız çöplere baktığımız zaman içler acısı. Orman yangınları da belki bu şekilde çıktı. Belki bu torbanın içindeki şişeyi atan arkadaşımız da bu orman yangınlarına herhalde bizim kadar üzüldü, ağladı ama farkında değil. O cam kırıkları belki de bu ateşi çıkardı. Onun için tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyorum” dedi.

“10 dönümde 15 poşet çöp topladık, 100 dönüm olsa bir tırı doldururduk”
Alanya’dan Manavgat’taki orman yangınında mağdur olan aileler ve çalışanlar için yardıma geldiğini ifade eden Habip Şanlı, çöp toplayarak farkındalık oluşturmak, insanları biraz daha bilinçlendirmek istediklerini dile getirdi. 10 gündür sahada olduklarını ifade eden Şanlı, "Hayvanlarla, insanlarla, canlılarla yapılması gereken birçok şeyleri yapmaya gayret gösterdik. Şimdi de Manavgat’ımızın bir ormanlık alanını birlikte temizliyoruz. Amacımız farkındalık uyandırmak, insanları biraz daha bilinçlendirebilmek. Aslında geri dönüşüm bazında bakıldığında hatırı sayılır bir gelir kaynağı. Bir evin herhalde bir aylık mutfak ihtiyacını sağlayabilecek bir gelir kaynağını, insanlar yolun kenarlarına attığını gördük. Şuan itibari ile 15 poşet dolusu atık topladık. Bakıldığında ise maksimum 10 dönüm içerisinde bu çöpleri topladık. Sanırım 100 dönüm olacak olsa bir tır dolusu çöp toplarız. Çöpleri ise belediyemiz ile bağlantı kurduktan sonra geri dönüşüm tesislerinde tekrar ülkemize milletimize kazandıracağız. En azından bir farkındalık harekete geçirmiş olacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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