Turizm beldesindeki otelin deposuna sahte içki operasyonu 72 litre sahte içki ele geçirilirken, 760 litre alkole el konuldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda bir otelin deposunda 72 litre kaçak içki ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelin deposunda sahte/kaçak içki bulunduğu ihbarı alındı. İhbarı değerlendiren KOM Şube Müdürlüğü, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Timi, İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ve Alanya İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından otelin deposuna operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 72 litre sahte içki ele geçirildi.

Olay ile ilgili otelin satın alma müdürü, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ayrıca otel TAPDK belgesi olmadan içki satışı yaptığından 760 litre alkole mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konularak idari para cezası uygulandı.

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