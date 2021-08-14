FETÖ/PDY silahlı terör örgütü operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde oldukları tespit edilerek Antalya ve Ankara’da yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 3 kişiden 2’si hakkında mahkeme adli kontrol kararı verilirken 1 şahıs tutuklandı.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde oldukları tespit edilerek haklarında aranma kararı bulunan 3 şahıs Antalya ve Ankara’da yapılan eş zamanlı operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 2’si hakkında adli kontrol kararı verilirken 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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