Üniversite tercih danışmanlığından 500 genç yararlandı

Kepez Belediyesi’nin, üniversite adaylarının doğru tercihler yapmalarına yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirdiği ‘Üniversite Tercih Danışmanlığı’ hizmetinden 500 öğrenci yararlandı.

Kepez Belediyesi, 2021 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gençlerin tercihlerini doğru bir şekilde yapabilmeleri için ‘Üniversite Tercih Danışmanlığı’ günleri düzenledi. Kepez Belediyesi’nin uzman eğitimciler eşliğinde, Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde 6 Ağustos’ta başlayan danışmalık hizmeti, 13 Ağustos’ta sona erdi. Üniversite Tercih Danışmanlığı hizmetinden 8 günde 500 öğrenci yararlandı. Adayların puan, başarı sıralaması ve üniversite kontenjanı gibi kriterlere göre tercihlerini yapabilmelerine destek olan eğitimciler, gençleri seçtikleri meslekler ve üniversiteler konusunda da bilgilendirdiler.

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