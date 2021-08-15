Dünyaca ünlü sahilde Nil Kaplumbağası böyle görüntülendi Yaklaşık 1.50 metre çapında olan kaplumbağanın türüne az rastlanıyor

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde yapılan dalışta, kendisini kumun altına gizlemiş olarak Nil Kaplumbağası görüntülendi. Yaklaşık 1.50 metre çapında ve 80 kilogram ağırlığında bulunan kaplumbağanın nesli koruma altında bulunuyor.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde dalış gerçekleştirdi. Öğrencileri ile sahilde sık sık dalış yaparak deniz canlılığını gözler önüne seren Gökoğlu, bu kez kendini kumun altına gizlemiş olan yaklaşık 1.50 metre çapında Nil Kaplumbağasını görüntülendi. Gökoğlu, öğrencileri ile kum altında gizli olan kaplumbağayı fark ederek üzerinde bulunan kumları havalandırma yöntemi ile kaldırdı. Görüntülendiğinin farkına varan kaplumbağanın zaman zaman hareket ettiği görüldü. Yapılan incelemede kaplumbağanın yaklaşık 80 kilogram ağırlığında olduğu tahmin edildi.



"Ancak nesli giderek azalıyor"

Dalış hakkında bilgi veren Mehmet Gökoğlu, “Konyaaltı sahilinde yapmış olduğumuz dalışta Nil Kaplumbağası gördük. Genellikle bölgede tatlı sulara girip çıkan bir tür. Ancak nesli giderek azalıyor. Kırmızı listede korunması gereken listede yer alıyor. Konyaaltı sahilinde yapmış olduğumuz dalışta kendini gömmüş, bizi de görünce kendisini gizlemiş kumun altında. Öğrencilerim ile birlikte dalış yaparken üzerini açtık ve öğrencilerime gösterdim. Ender rastlanan bir tür. Yaklaşık 1.301.50 metre çapında kabuk boyu, 7080 kilogram ağırlığındaydı. Kumlara yumurtasına bırakır. Anavatanı Nil Nehri'dir. Denize adapta olmuş. Ne bulursa beslenir. Eskiden çoktu, artık nesli azaldı” dedi.

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