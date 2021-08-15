Korkuteli'de 631 öğrencinin faydalanacağı yemek ihalesi yapıldı

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Antalya’nın Korkuteli İlçesi’nde 20212022 eğitim öğretim yılında ilk ve ortaokullarda öğrenim gören 631 öğrencinin faydalanacağı yemek ihalesi yapıldı.

Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, 20212022 Eğitim Öğretim yılının 6 Eylül17 Haziran dönemi arası yemek ihalesi öğretmen evinde yapıldı. Yemek ihalesinden 631 öğrenci faydalanacak. Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Uysal başkanlığındaki ihalede komisyon teklifleri kabul etti. İhaleye 2 yemek firması katıldı. Firmalar kapalı zarf içinde tekliflerini sundu.

Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Uysal, ihaleyi almaya hak kazanan yemek firmasını önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını söyledi.

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