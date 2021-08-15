Ünlü sahilde tekmeli sopalı kavga Adrasan sahilinde çıkan kavga cep telefonu kamerasında

Antalya’nın Kumluca İlçesi’nde bulunan Adrasan sahilinde iki grup arasında tekmeli sopalı kavga çıktı. Kavga nedeni ile bazı tatilciler sahili terk ederken, kavgaya karışanları jandarma ayırdı.

Olay, Adrasan sahilinde dün akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre sahile gelen bir grup ile sahilde bulunan kişiler arasında alkol alındığı iddiası ile tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada tekmeler ve sopalar adeta havada uçtu. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Kavga dolayısı ile bazı tatilcilerin sahili terk ettiği görüldü. Kavgaya karışanlar jandarma ekiplerinin müdahalesi ile ayrıldı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Kavga ile ilgili inceleme başlatıldı.

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