Antalya'da orman yangını (2)

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Antalya'nın Akseki ilçesi Kuyucak Mahallesi yakınlarında Öteoluk mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışması sonucu 2 saatte kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Akseki Adem ÇETİN
2021-08-15 17:27:12
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.