Antalya'da orman yangını (2)

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2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Akseki ilçesi Kuyucak Mahallesi yakınlarında Öteoluk mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışması sonucu 2 saatte kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Akseki Adem ÇETİN

2021-08-15 17:27:12



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