Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig’in ilk haftasında FT Antalyaspor, Göztepe’yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 10 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

28. dakikada Ghacha pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Fredy’nin şutu üstten auta gitti.

30. dakikada ceza alanı sağ çaprazında Berkan Emir’in Ghacha’yı düşürmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.

32. dakikada penaltı atışını kullanan Fredy meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 10



Stat: Antalya

Hakemler: Yasin Kol x, Özgür Ertem x, Cemil Tunç x

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin x, Bünyamin Balcı x,Veysel Sarı x, Poli x, Güray Vural xx, Ghacha xx, Naldo x, Fredy xx, Nuri Şahin x, Mukairu x Wright x

Yedekler: Doğukan Özkan,Dogo Sousa, Floranus, Bahadır Öztürk, Doğukan Sinik, Milosevic, Ufuk Akyol, Amilton, Gökdeniz Bayrakdar, Hakan Özmert

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Göztepe: İrfan Can Eğribayat x, Murat Paluli x, Berkan Emir x, Soner Aydoğdu x, Dino Aslanagic x, Atınç Nukan x, Halil Akbunar x, Nwobodo x, Tijanic x, Ndiaye x, Jahovic x

Yedekler: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Kahraman Demirtaş, Beykan Şimşek,Lourency,Makana Baku, Ege Özkayımoğlu, Ideye, Atakan Rıdvan Çankaya, Yalçın Kayan

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Gol: Fredy (dk. 32 pen.) (FT Antalyaspor)

Sarı kartlar: Ghacha, Poli (FT Antalyaspor), Atınç Nukan,Jahovic(Göztepe)

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