Alanya'da tur teknelerinde yangın

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– Antalya’nın Alanya ilçesinde iki tur teknesinde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Alanya'nın Türkler Mahallesi’nde iki tur teknesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangınlara müdahale edilirken, söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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