Alanya´da 4 gezi teknesi yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Engin ANAKÖmer ŞULUL/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA´nın Alanya ilçesi Türkler Mahallesi´de bulunan gezi teknesinde başlayan yangın, 3 tekneye sıçradı. Yangına müdahale etmeye çalışan bazı personeller alev topuna dönen teknelerden suya atlayarak canlarını kurtardı.

Olay saat 22.00 sıralarında Alanya Türkler Mahallesinde meydana geldi. Bir gezi teknesinde başlayan yangın, Kkısü sürede bitişikteki 3 tekneye sıçradı. teknelerde bulunan bazı personeller alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ancak alev topuna dönen teknelerden denize atlayarak canlarını kurtardılar. 4 teknenin alevlere teslim olduğu yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAKÖmer ŞULUL

2021-08-15 23:55:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.