Süper Lig: FT Antalyaspor: 1- Göztepe: 1 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in ilk haftasında FT Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Göztepe ile 11 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Berkan Emir’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Atınç Nukan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

60. dakikada Halil Akbunar’ın sol kanatan yerden ön direğe verdiği pasta kaleci ile karşı karşıya kalan Ndiaye’nin vuruşunu kaleci Boffin, ayaklarıyla topu kornere çeldi.

65. dakikada Ndiaye’nin pasında ceza alanı dışında topla bulunan Murat Paluli’nin şutunu kaleci son anda kornere çeldi.

70. dakikada Milosevic’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Hakan Özmert’in şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı gitti.

90+2. dakikada kazanılan serbest vuruşta Berkan Emir’in ceza alanı içine kestiği ortada Arslanagic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.



Stat: Antalya

Hakemler: Yasin Kol xx, Özgür Ertem xx, Cemil Tunç xx

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin Balcı x, Veysel Sarı x, Poli x (Hakan Özmert dk. 46 x), Güray Vural xx, Ghacha xx (Amilton dk. 66 x), Naldo x, Fredy xx (Doğukan Sinik dk. 82 ?), Nuri Şahin xx, Mukairu x (Milosevic dk. 46 x) Wright x

Yedekler: Doğukan Özkan, Dogo Sousa, Floranus, Bahadır Öztürk, Ufuk Akyol, Gökdeniz Bayrakdar

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Murat Paluli xx, Berkan Emir xx, Soner Aydoğdu x (Yalçın Kayan dk. 83 ?), Dino Aslanagic xxx, Atınç Nukan xx, Halil Akbunar xxx, Nwobodo x, Tijanic x (Makana Baku dk. 46 x), Ndiaye xx, Jahovic x (Ideye dk.83x)

Yedekler: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Kahraman Demirtaş, Beykan Şimşek, Lourency, Ege Özkayımoğlu, Atakan Rıdvan Çankaya

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Fredy (dk. 32 pen) (FT Antalyaspor), Arslanagic (dk. 90+2) (Göztepe)

Sarı kartlar: Ghacha, Poli, Hakan Özmert, Ndiaye (FT Antalyaspor) Atınç Nukan, Jahovic, Ideye, Arslanagic (Göztepe)

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