Yanal: "Dağınıklık maçı kaybettiriyordu" FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal: "Çok basit görülen 2 kart bizi oyundan düşürdü"

FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Göztepe maçının ardından çok basit görülen iki kartın kendilerini oyundan düşürdüğünü belirterek, "Daha yüksek tempoda, daha disiplinli, daha ne yaptığını bilen takımız aslında. Bu dağınıklık son dakikada neredeyse maçı kaybettiriyordu" dedi.

Süper Lig’in ilk haftasında FT Antalyaspor sahasında karşılaştığı Göztepe ile 11 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, Rakibin oynamak istediği oyuna karşı daha etkili olamadıklarından yakınarak, "Son dakikadaki gelen golle berabere kaldık. Oyunun kart kısmında çok basit görülen iki kart bizi oldukça oyundan düşürdü. Yeni oyuncular, onların ligi tanıması ve oynanan oyunu bilmeleri açısından da bu erken değişiklik bizim istediğimiz oyunda karşılık vermedi. 5 yeni oyuncuyla başladık. Daha yüksek tempoda, daha disiplinli, daha ne yaptığını bilen takımız aslında. Bu dağınıklık son dakikada neredeyse maçı kaybettiriyordu. Daha iyi bir takım olacağımızı düşünüyoruz. Oyuncularımın performansının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki haftalarda bunu ortaya koyacağımız günler gelecektir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.