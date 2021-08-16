Kemer Belediyesi'nden kapalı pazar yeri çalışması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kemer Belediyesi'nden kapalı pazar yeri çalışması

İHA

Kemer Belediyesi'nden kapalı pazar yeri çalışması

Kemer Belediyesi, Arslanbucak Mahallesindeki kapalı pazar yeri çalışmalarına devam ediyor.
Başkan Necati Topaloğlu’nun seçim döneminde verdiği sözler arasında yer alan, “Her mahalleye kapalı pazar yeri” projesinin ikincisi Arslanbucak’ta devam ederken, çalışmalarda sona doğru gelindi. Projenin ilki Kuzdere Mahallesinde gerçekleştirilmişti.
Başkan Topaloğlu, “ İlkini Kuzdere Mahallemize kazandırdığımız kapalı pazarlarımıza Arslanbucak Mahallemizde devam ediyoruz. Pazarımız 4 milyon artı KDV’ye mal olacak. Kemerimize yakışır bir pazar yeri olacak. Kemer’e hayırlı olsun”diye konuştu.
3 bin metrekare oturum alanı olan, 116 tane esnafın faydalanacağı pazar yerinde, 110 metrekare alanda tuvaletler, çocuk emzirme odaları, zabıta odası ve mutfakta yer alacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Leylekler, Anadolu üstünden Afrika'ya göç yolunda
YEREL HABERLER Leylekler, Anadolu üstünden Afrika'ya göç yolunda
Alanya´da 4 gezi teknesi yandı (2)
YEREL HABERLER Alanya´da 4 gezi teknesi yandı (2)
Alanya'daki tur teknesi yangınlarında 4 tekne küle döndü Yangının başladığı tekne liman içine çekilirken temas ettiği tekneleri de yaktı
YEREL HABERLER Alanya'daki tur teknesi yangınlarında 4 tekne küle ...
Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe maçının ardından
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe maçının ardından
Karaman: "Hanemize 3 puan yazılabilirdi" Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman: Oyuncularımın ilk oynadıkları 90 dakikada rakibe teslim olmadan, gayretli, istekli mücadeleleri, o armayı gururla taşımaları beni mutlu etti"
YEREL HABERLER Karaman: "Hanemize 3 puan yazılabilirdi" Göztepe ...
Yanal: "Dağınıklık maçı kaybettiriyordu" FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal: "Çok basit görülen 2 kart bizi oyundan düşürdü"
YEREL HABERLER Yanal: "Dağınıklık maçı kaybettiriyordu" FT ...
Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe: 1-1
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe: 1-1
Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe (EK FOTOĞRAFLAR)
Alanya´da 4 gezi teknesi yandı
YEREL HABERLER Alanya´da 4 gezi teknesi yandı
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1- Göztepe: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: FT Antalyaspor: 1- Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Tur tekneleri alev alev yandı 3 tur teknesi küle döndü bir tekne kurtarıldı
YEREL HABERLER Tur tekneleri alev alev yandı 3 tur teknesi küle ...
Alanya'da tur teknelerinde yangın
YEREL HABERLER Alanya'da tur teknelerinde yangın
Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe (FOTOĞRAFLAR)
Otomobil ile çarpışan motosikletli hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobil ile çarpışan motosikletli hayatını kaybetti
Antalya’da orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Antalya’da orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'da orman yangını / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Antalya'da orman yangını / Ek fotoğraf
Alanyaspor, yeni sezon formalarını özel kliple tanıttı
YEREL HABERLER Alanyaspor, yeni sezon formalarını özel kliple ...
Antalya'da orman yangını (2)
YEREL HABERLER Antalya'da orman yangını (2)
Polisten kavga eden iki aile üyelerine 'Yeter artık, uzaklaşın' anonsu
YEREL HABERLER Polisten kavga eden iki aile üyelerine 'Yeter artık, ...
Hasta halde bulunan yavru ceylan tedavi altında alındı
YEREL HABERLER Hasta halde bulunan yavru ceylan tedavi altında ...
Ünlü sahilde tekmeli sopalı kavga Adrasan sahilinde çıkan kavga cep telefonu kamerasında
YEREL HABERLER Ünlü sahilde tekmeli sopalı kavga Adrasan sahilinde ...
Husumetli aileler birbirine girdi, polis ayırmakta güçlük çekti 3 kişi gözaltına alındı, 1 kadın fenalaştı
YEREL HABERLER Husumetli aileler birbirine girdi, polis ayırmakta ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.