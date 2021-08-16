Konyaaltı'nın Mavi Kelebekler'i, performans testinden geçti

Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı’nın sporcuları, sportif performans testlerine tutuldu.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sabah erken saatlerde HayatPark’ta antrenman yapan Mavi Kelebekler, akşam saatlerinde de spor salonunda kondisyon antrenmanı yapıyor. Başantrenör Birol Ünsal’ın talebiyle sporcular, sportif performanslarının ölçümü için bazı testlerden geçti.

Ünsal, “Sporcularımızın sezon başındaki durumlarını tespit edebilmek için sportif performans testlerine ihtiyaç duyduk. Sporcularımızın farklı testlerle fiziksel ve psikolojik olarak neye ihtiyacı olduğuna yönelik veriler elde ettik. Devre arasında ve sezon sonuna doğru yeniden bu testleri yaptıracağız. Sporcuları bilimsel açıdan takip edeceğiz. Çıkan verilerle sporcuların neleri daha çok yapmaları gerektiği anlaşılacak. Testlerin takımıza çok ciddi katkısı olacak. Bize destek veren yönetimine teşekkür ederim” dedi.

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