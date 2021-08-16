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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya OSB ile EKİPDER arasında işbirliği protokolü

İHA

Antalya OSB ile EKİPDER arasında işbirliği protokolü

Antalya OSB ve EKİPDER, üyeler arası ticaretin geliştirilmesi amacıyla bir iş birliği protokolü imzaladı.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi ile Ekonomi İş Geliştirme ve Planlama Derneği (EKİPDER) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Antalya OSB sanayicileri ile EKİPDER üyeleri arasındaki sosyoekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan protokol, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ve EKİPDER Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Güney tarafından akdedildi. Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, dernek binasında düzenlenen imza töreni öncesi dernek üyeleriyle sanayi sektörünün durumu, Antalya OSB’de sürdürülen çalışmalar ile kent ve ülke gündemine dair değerlendirmelerinin yer aldığı bir söyleşi gerçekleştirdi. Toplantı kapsamında ayrıca yeni üyelerin derneğe kabulü gerçekleşti, yeni üyelere Başkan Bahar ve Güney tarafından Ahilik Nasihatinin yer aldığı tablo hediye edildi.
"Örnek işbirliği"
İmzaladıkları protokol ile Antalya OSB sanayicileri ile EKİPDER üyelerinin ticari faaliyetlerini güçlendirmek için ortak çalışmalar yapıp birlikte hareket edebilecekleri bir yapının kurulduğunu belirten Başkan Bahar, “Protokol ile sanayicilerimiz ile EKİPDER üyeleri, sosyoekonomik ilişkileri güçlendirmek için birbirleri ile yüz yüze iş görüşmeleri yapabilecek ve satın alma süreçlerinde karşılıklı olarak tedarikçi listelerinde yer alabileceklerdir. Ayrıca ticari iş görüşmelerinde birbirlerine iletişim kolaylığı da sağlayacaklar, birlikte seminer, toplantı gibi organizasyonlar düzenleyebileceklerdir. Kent ekonomisinin gelişimine katkı sağlayacak bu iş birliğinin başta ihracat olmak üzere taraflara ve kentimize yeni fırsatlar sunması, yeni yatırımları tetiklemesi, yeni istihdam alanlarına vesile olması ve Antalya’mız için daha fazla katma değer üretebileceğimiz örnek bir model olması en büyük hedef ve arzumuzdur” dedi.
"Temel ilke ahlak"
EKİPDER’in misyon, vizyon ve sürdürdüğü tüm çalışmaları ahlak olgusu üzerine inşa ettiklerini ve bu felsefeden hiçbir şekilde ödün vermeyeceklerini aktaran Başkan Güney, protokolün her iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Güney; “Şu ana kadar yapmış olduğumuz ticaret anlayışı ile ticari hacmimiz 11 milyon TL’ye ulaştı. Dernek üyelerimiz birlikte 7 yeni şirket kurdu. Biz bu kırdığımız rekorlar da geliştirmek istiyoruz. Ülkemizin birçok yerinde olmak, dünyaya açılmak, şehrimize ve ülkemize gelir ve istihdam sağlamak istiyoruz. Bu yolda imzalamış olduğumuz bu protokolün ‘İŞ’te birlik” anlayışının iyi bir sonucu olacağına inanıyoruz. ‘İşimiz Gücümüz; Şehrimiz’ mottosu ile düzenlediğimiz ekonomi söyleşilerinde Antalya OSB Başkanı Sayın Ali Bahar gibi iş hayatının önde gelen liderlerini ağırlamaya devam edip, vizyonumuzu ve ticaretimizi geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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