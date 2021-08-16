Alanya HEP Üniversitesinden görme engelli öğrenciler için erişilebilir eğitim projesi

Alanya Hamdullah Emin Paşa(HEP) Üniversitesi ve Patika Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen bilimsel araştırma projesi kapsamında, Covid19 sürecinin görmeyen ve çok az gören öğrencilerin eğitimine yansımalarını araştırıldı. Görme engelli öğrencilere yönelik bir öğrenme ortamı tasarlanarak, üniversite kütüphanesinde hizmete açıldı.

Alanya HEP Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul; projeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Gaye Topa Çiftçi ile proje de görev yapan araştırmacılara ve projeye destek veren Patika Derneğine teşekkür eden Prof. Dr. Özkul, “Eğitim alanındaki gelişmeleri yakından takip eden üniversitemiz fiziksel erişilebilirlik açısından örnek bir kampüse sahiptir. Ancak gittikçe dijitalleşen dünyada çevrimiçi eğitim ortamlarının da erişilebilir olması bir zorunluluktur. Bu ihtiyaç Covid19 salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar ve zorunlu uzaktan eğitim sürecinde daha net anlaşılmıştır. Uzaktan eğitimde öğrenme öğretme etkinliklerinin internet ortamında yapılması ve büyük ölçüde görsel öğeler içermesi görmeyen ve az gören öğrencilerin eğitime erişimlerinde ilave zorlukları da beraberinde getirmiştir. Gerçekleştirilen bu araştırmada görmeyen veya çok az gören bir öğrencinin öğretim elemanına ve eğitim kaynaklarına kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan erişilebilmesine olanak sağlayacak bir yazılım donanım çerçevesi oluşturulmuştur. Bu projenin uzantısı olarak eğitim içeriklerinin ve ders materyallerinin de erişilebilir nitelikte hazırlanması zorunluluğuna da dikkat çekmek isterim. Artık dijital teknolojiler ve çevrimiçi öğrenme her türlü eğitimin ayrılmaz bir bileşeni olacaktır ve eğitim materyalleri ve süreçleri özel gereksinimli öğrenciler dikkate alınarak hazırlanmalıdır" dedi.

Özkul, projenin aynı zamanda üniversite sivil toplum kuruluşu işbirliğinin güzel bir örneği olduğuna dikkat çekerek, desteklerinden dolayı Patika Derneğine teşekkür etti.



"Görme engellilere eğitim fırsatı sunuyor"

Görme engelli ve az gören öğrencilere erişilebilir eğitim fırsatı sunan eğitim hakkında açıklamalarına devam eden Prof.Dr. Ali Ekrem Özkul, "Proje kapsamında yapılan araştırmalar çerçevesinde görme engelli ve az gören öğrencilere erişilebilir eğitim fırsatı sunan “Tam Donanımlı Sesli ve Büyütmeli Çalışma İstasyonu” oluşturulmuştur. Bu istasyon sayesinde yüzde 100 görme engelliler sesli olarak ve yüzde 40yüzde 95 arasında az gören öğrenenler de hem sesli hem büyütmeli ve hem de görme kabiliyetlerine göre kontrast ayarları yaparak bilgisayarın tüm olanaklarından görenler gibi yararlanabilmekte ve eğitimde fırsat eşitliğine ulaşabilmektedirler. Ayrıca istasyonun kamerası sayesinde görme engelli öğrenciler basılı kaynaklardan da kimseden destek almadan yararlanabilmektedir. Dünya genelinde birçok kurumda kullanılan bu sistemin görme engellilerin bilgiye tam ve doğru ulaşmasına yardımcı olmasının yanında görme engellilerin daha etkili ve verimli çalışmasını sağladığı bilinmektedir” ifadelerini kullandı.



"Farklı kariyer olanaklarına imkan sağlıyor"

30 Temmuz 2021 tarihinde proje sonuç raporunu sunan proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Gaye Topa Çiftçi, eğitimde erişilebilirlik adına önemli bir adım olan bu projede görev almaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

HEP Üniversitesinde görme engelli öğrenci olmamasına karşın, bu proje ile Alanya’da yaşayan tüm görme engellilerin eğitim etkinliklerine ve bilgiye erişimlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Çiftçi, " Kentimizde yaşayan ve farklı kademelerde eğitim gören veya bireysel olarak araştırma yapmak isteyen görme engelliler ve az gören bireyler üniversitemizde oluşturulan bu platformdan yararlanabileceklerdir. Türkiye’de birçok kurum ve kuruluşta görme engellilerin çalışma hayatında etkin olarak yer almasını destek olan bu platformun Alanya’da da olması ile görme engellilerin kendilerini geliştirerek iş hayatında farklı kariyer olanaklarına sahip olmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.



"Faydalı çalışma"

Proje kapsamında istasyonu deneyen 8. sınıf öğrencisi Mustafa Karadede uzaktan eğitimde bilgisayarı başka birinin yardımına ihtiyaç duymadan kullanabilmenin, eğitim etkinliklerinde kendi kendine yetebilmenin, tüm görme engelliler gibi kendisi için de çok önemli olduğuna vurgu yaptı, istasyonun bu özgürlüğe olanak vermesinden dolayı çok yararlı olduğunu dile getirdi.

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