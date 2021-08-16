Alanya HEP Üniversitesinden görme engelli öğrenciler için erişilebilir eğitim projesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya HEP Üniversitesinden görme engelli öğrenciler için erişilebilir eğitim projesi

İHA

Alanya HEP Üniversitesinden görme engelli öğrenciler için erişilebilir eğitim projesi

Alanya Hamdullah Emin Paşa(HEP) Üniversitesi ve Patika Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen bilimsel araştırma projesi kapsamında, Covid19 sürecinin görmeyen ve çok az gören öğrencilerin eğitimine yansımalarını araştırıldı. Görme engelli öğrencilere yönelik bir öğrenme ortamı tasarlanarak, üniversite kütüphanesinde hizmete açıldı.
Alanya HEP Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul; projeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Gaye Topa Çiftçi ile proje de görev yapan araştırmacılara ve projeye destek veren Patika Derneğine teşekkür eden Prof. Dr. Özkul, “Eğitim alanındaki gelişmeleri yakından takip eden üniversitemiz fiziksel erişilebilirlik açısından örnek bir kampüse sahiptir. Ancak gittikçe dijitalleşen dünyada çevrimiçi eğitim ortamlarının da erişilebilir olması bir zorunluluktur. Bu ihtiyaç Covid19 salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar ve zorunlu uzaktan eğitim sürecinde daha net anlaşılmıştır. Uzaktan eğitimde öğrenme öğretme etkinliklerinin internet ortamında yapılması ve büyük ölçüde görsel öğeler içermesi görmeyen ve az gören öğrencilerin eğitime erişimlerinde ilave zorlukları da beraberinde getirmiştir. Gerçekleştirilen bu araştırmada görmeyen veya çok az gören bir öğrencinin öğretim elemanına ve eğitim kaynaklarına kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan erişilebilmesine olanak sağlayacak bir yazılım donanım çerçevesi oluşturulmuştur. Bu projenin uzantısı olarak eğitim içeriklerinin ve ders materyallerinin de erişilebilir nitelikte hazırlanması zorunluluğuna da dikkat çekmek isterim. Artık dijital teknolojiler ve çevrimiçi öğrenme her türlü eğitimin ayrılmaz bir bileşeni olacaktır ve eğitim materyalleri ve süreçleri özel gereksinimli öğrenciler dikkate alınarak hazırlanmalıdır" dedi.
Özkul, projenin aynı zamanda üniversite sivil toplum kuruluşu işbirliğinin güzel bir örneği olduğuna dikkat çekerek, desteklerinden dolayı Patika Derneğine teşekkür etti.

"Görme engellilere eğitim fırsatı sunuyor"
Görme engelli ve az gören öğrencilere erişilebilir eğitim fırsatı sunan eğitim hakkında açıklamalarına devam eden Prof.Dr. Ali Ekrem Özkul, "Proje kapsamında yapılan araştırmalar çerçevesinde görme engelli ve az gören öğrencilere erişilebilir eğitim fırsatı sunan “Tam Donanımlı Sesli ve Büyütmeli Çalışma İstasyonu” oluşturulmuştur. Bu istasyon sayesinde yüzde 100 görme engelliler sesli olarak ve yüzde 40yüzde 95 arasında az gören öğrenenler de hem sesli hem büyütmeli ve hem de görme kabiliyetlerine göre kontrast ayarları yaparak bilgisayarın tüm olanaklarından görenler gibi yararlanabilmekte ve eğitimde fırsat eşitliğine ulaşabilmektedirler. Ayrıca istasyonun kamerası sayesinde görme engelli öğrenciler basılı kaynaklardan da kimseden destek almadan yararlanabilmektedir. Dünya genelinde birçok kurumda kullanılan bu sistemin görme engellilerin bilgiye tam ve doğru ulaşmasına yardımcı olmasının yanında görme engellilerin daha etkili ve verimli çalışmasını sağladığı bilinmektedir” ifadelerini kullandı.

"Farklı kariyer olanaklarına imkan sağlıyor"
30 Temmuz 2021 tarihinde proje sonuç raporunu sunan proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Gaye Topa Çiftçi, eğitimde erişilebilirlik adına önemli bir adım olan bu projede görev almaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
HEP Üniversitesinde görme engelli öğrenci olmamasına karşın, bu proje ile Alanya’da yaşayan tüm görme engellilerin eğitim etkinliklerine ve bilgiye erişimlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Çiftçi, " Kentimizde yaşayan ve farklı kademelerde eğitim gören veya bireysel olarak araştırma yapmak isteyen görme engelliler ve az gören bireyler üniversitemizde oluşturulan bu platformdan yararlanabileceklerdir. Türkiye’de birçok kurum ve kuruluşta görme engellilerin çalışma hayatında etkin olarak yer almasını destek olan bu platformun Alanya’da da olması ile görme engellilerin kendilerini geliştirerek iş hayatında farklı kariyer olanaklarına sahip olmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

"Faydalı çalışma"
Proje kapsamında istasyonu deneyen 8. sınıf öğrencisi Mustafa Karadede uzaktan eğitimde bilgisayarı başka birinin yardımına ihtiyaç duymadan kullanabilmenin, eğitim etkinliklerinde kendi kendine yetebilmenin, tüm görme engelliler gibi kendisi için de çok önemli olduğuna vurgu yaptı, istasyonun bu özgürlüğe olanak vermesinden dolayı çok yararlı olduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Yoğun bakım hastalarının yüzde 90'ı aşısız'
YEREL HABERLER 'Yoğun bakım hastalarının yüzde 90'ı aşısız'
MHP’den Manavgat’a 2 bin 393 küçükbaş, 107 büyükbaş hayvan desteği
YEREL HABERLER MHP’den Manavgat’a 2 bin 393 küçükbaş, 107 büyükbaş ...
Antalya OSB ile EKİPDER arasında işbirliği protokolü
YEREL HABERLER Antalya OSB ile EKİPDER arasında işbirliği protokolü
Konyaaltı'nın Mavi Kelebekler'i, performans testinden geçti
YEREL HABERLER Konyaaltı'nın Mavi Kelebekler'i, performans testinden ...
Muratpaşa'nın, Çevreci Komşu Kartı kazandırıyor
YEREL HABERLER Muratpaşa'nın, Çevreci Komşu Kartı kazandırıyor
Kemer Belediyesi'nden kapalı pazar yeri çalışması
YEREL HABERLER Kemer Belediyesi'nden kapalı pazar yeri çalışması
Leylekler, Anadolu üstünden Afrika'ya göç yolunda
YEREL HABERLER Leylekler, Anadolu üstünden Afrika'ya göç yolunda
Alanya´da 4 gezi teknesi yandı (2)
YEREL HABERLER Alanya´da 4 gezi teknesi yandı (2)
Alanya'daki tur teknesi yangınlarında 4 tekne küle döndü Yangının başladığı tekne liman içine çekilirken temas ettiği tekneleri de yaktı
YEREL HABERLER Alanya'daki tur teknesi yangınlarında 4 tekne küle ...
Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe maçının ardından
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe maçının ardından
Karaman: "Hanemize 3 puan yazılabilirdi" Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman: Oyuncularımın ilk oynadıkları 90 dakikada rakibe teslim olmadan, gayretli, istekli mücadeleleri, o armayı gururla taşımaları beni mutlu etti"
YEREL HABERLER Karaman: "Hanemize 3 puan yazılabilirdi" Göztepe ...
Yanal: "Dağınıklık maçı kaybettiriyordu" FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal: "Çok basit görülen 2 kart bizi oyundan düşürdü"
YEREL HABERLER Yanal: "Dağınıklık maçı kaybettiriyordu" FT ...
Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe: 1-1
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe: 1-1
Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe (EK FOTOĞRAFLAR)
Alanya´da 4 gezi teknesi yandı
YEREL HABERLER Alanya´da 4 gezi teknesi yandı
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1- Göztepe: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: FT Antalyaspor: 1- Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Tur tekneleri alev alev yandı 3 tur teknesi küle döndü bir tekne kurtarıldı
YEREL HABERLER Tur tekneleri alev alev yandı 3 tur teknesi küle ...
Alanya'da tur teknelerinde yangın
YEREL HABERLER Alanya'da tur teknelerinde yangın
Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe (FOTOĞRAFLAR)
Otomobil ile çarpışan motosikletli hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobil ile çarpışan motosikletli hayatını kaybetti
Antalya’da orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Antalya’da orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'da orman yangını / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Antalya'da orman yangını / Ek fotoğraf

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.