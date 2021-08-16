Alanya Belediyesi'nden yazarlık kursu seçmeleri

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Alanya Belediye Tiyatrosu (ABT) tarafından düzenlenen “ Yazarlık Kursu Seçmeleri” 21 Ağustos Cumartesi saat 10.00’da Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılacak.

812 yaş grubunu kapsayan seçmelere katılmak isteyen çocuklar, velileriyle birlikte cumartesi günü Kültür Merkezi’ne doğrudan başvurabilece. Oyuncu ve yazar Nilbanu Engindeniz’in jüri başkanlığında yapılacak Yazarlık Kursu Seçmelerinin ardından, dereceye giren 10 çocuğa yüz yüze ve zoom’dan yazarlık eğitimi verilecek. “Gelin Hep Beraber Bir Kitap Yazalım” sloganıyla Nilbanu Engindeniz tarafından verilecek eğitim, 1 yıl sürecek.

Seçmeler, Covid19 pandemi tedbirleri çerçevesinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek yapılacak.

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