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Kardeşini iş kazasında kaybeden Betül, doğum gününde ölümden döndü

DHA

Kardeşini iş kazasında kaybeden Betül, doğum gününde ölümden döndü


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen Betül User (44), aracının ön camına yolun yanındaki inşaatın vincinden cam düşmesi sonucu hayatının şokunu yaşadı. Olayı doğum gününde yaşayan User, "İnşaat yetkililerinden biri, 'Lütfen şikayetçi olmayın tüm zararınızı karşılayacağız' dedi ama benim buna hassasiyet göstermem mümkün değil. Çünkü, kardeşimi 2007'de iş kazası nedeniyle kaybettim. Yaya, bisikletli veya motosikletli bir insan eğer orada olsaydı şu an ölmüştü" dedi.
Olay, 14 Ağustos Cumartesi günü Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi 75'nci Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Yolun yan tarafındaki inşaatta vince takılı olan cam, caddedeki Betül User yönetimindeki otomobilin ön kısmına düştü. Şans eseri aracın camı kırılmayan ve kazayı yara almadan kurtulan User, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen polislere yaşadıklarını anlatan User, inşaat firmasından şikayetçi oldu. 2007 yılında erkek kardeşi Barış User'i de bir iş kazası sonucu kaybeden Betül User, kazanın kendisinin doğum gününde yaşandığını söyledi.
METRELERCE YÜKSEKLİKTEN CAM KÜTLESİ ARACINA DÜŞTÜ
Doğum gününü kutlamak için arkadaşlarıyla buluşmaya giderken trafikte, kırmızı ışıkta beklediği sırada kazanın gerçekleştiğini anlatan Betül User, "Bir anda korkunç bir sesle arabamın üzerine kocaman bir cam kütlenin düşmesiyle korkunç bir kaza atlattım. O anda ne olduğunu anlayamadım. Hemen arabamdan indim. Şoke uğramıştım. Etrafımdaki araçtakiler şaşkın bir ifadeyle bana bakıyordu. Ne oldu dedim. O esnada kule vinçten metrelerce yükseklikten arabamın üzerine kocaman bir cam kütlesinin düştüğünü söylediler. Şoka girdim" dedi.
'KARDEŞİMİ İŞ KAZASINDA KAYBETMİŞ BİR ABLAYIM'
Polis ekiplerinin olay yerine gelirken inşaat yetkililerini arayarak haber verdiğini aktaran Betül User, "Onların kule vinçten düşen parçadan haberleri olmadığını fark ettim. Hemen o esnafa firma ve polis yetkilileri de geldi. Bana inşaat yetkililerinden biri 'Lütfen şikayetçi olmayın tüm zararınızı karşılayacağız' dediler ama benim böyle duruma hassasiyet göstermem mümkün değil. Çünkü kardeşimi 2007 tarihinde bir iş kazası nedeniyle kaybetmiş bir ablayım. Buna benim her şeyden önce vicdanım el vermez" diye konuştu.
'YAYA VEYA MOTOSİKLETLİ BİRİ OLSAYDI ÖLMÜŞTÜ'
Arabasının camının patlamamasının bir mucize olduğunu belirten User, "Eğer bu cam patlasaydı yaşayacaklarımı aklımdan bile geçiremiyorum. Allah korudu gerçekten. Yaya, bisikletli veya motosikletli bir insan, orada olsaydı şu an o kişi ölmüştü" dedi.
İnşaat firmasına yaptığı şikayetin arkasında olduğunu vurgulayan Betül User, "Böyle bir ihmaller zincirinin yol açabileceği şeylerin farkındayım. İnşaat firması gerekli önemleri almış olsaydı böyle bir kazanın olmayacağının bilincinde olan bir insanım. Yarın bir gün bu ihmaller zincirinden dolayı biri ölse ve ben bunu duysam bu vicdani sorumlulukla asla bir saniye bile yaşayamam. İnsanların hayatı riske edilmez. İstediğim tek şey, önlemlerin alınması ve bir insanın başına bir şey gelmemesi. Hayat bu kadar ucuz değil" diye konuştu.
Firma yetkilileri, şantiye malzemelerinin taşınması için kurulan vinçlerin montajı esnasında operatörün vinci kabine değdirmesi sonucunda camın kırılarak düştüğünü söyledi. Şantiyede vincin üzerindeki işçilerden bazılarının kasksız çalıştığı gözlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2021-08-16 14:47:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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