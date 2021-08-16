Kemer Belediyesi Çocuk ve Gençlik Bandosu, orkestra haline geldi

Kemer Belediyesi bünyesinde kurulan Çocuk ve Gençlik Bandosu iki aylık kısa bir zaman sonrasında orkestra haline geldi.

Pandemi sürecinde sosyal aktivitelere ilgi büyük olurken, Kemer Belediyesi Çocuk ve Gençlik Bandosu'nda 10 ile 18 yaş arası öğrenciler yer alıyor. Kursta yan flüt, klarnet, saksafon ve trompet dersleri ücretsiz veriliyor. Kemer Belediyesi Çocuk ve Gençlik Bandosu Şefi Furkan Üstündağ, Kemer Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ali Acar’ı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Şef Furkan Üstündağ yaptığı açıklamada “ İki ay önce Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun direktifleri ile oluşturulmuş olan Kemer Gençlik Bandosu, kısa bir sürede evrensel enstrümanlar ile kendi müziğimizi, Türk Halk Müziği, pop müzik gibi seslendirebilecek şarkıları öğrenecek seviyeye geldi. Bu şekilde eğitimlerimiz devam ediyor. Bu evrensel enstrümanlar klarnet, saksafon, trompet ve yan flüt olarak belirlendi. Ayrıca müzik yaz kurslarımızdan gitar, keman, bağlama ve koro gibi kurslarımız da devam ediyor. Amacımız Kemer’de yaşayan gençlerin, bütün bu enstrümanları kullanarak bir arada müzik yapacak şekilde eğitim almalarını sağlamak. Bu konuda eğitimlerimizin kayıt süresi yok. Bu enstrümanları öğrenmek isteyen bütün Kemerli çocuklarımız ve gençlerimizi her daim aramızda görmek için bekliyoruz.”dedi.

"Sanat dalı ile uğraşmak önemli"

Kemer Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ali Acar ise, “ İki ay gibi kısa bir sürede oluşturulan orkestramız için, Necati Başkanımızın düşüncesine, Furkan hocamızın emeklerine ve çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı tebrik ediyorum. İki ayda bu kadar dünya enstrümanlarının bir araya gelerek, bu kadar parçanın çalınması kolay değil. Hakikatten azimli ve başarılı çocuklar. Gençlerin özellikle müzik ve görsel sanatlara eğilmesinde çok büyük fayda var. Artık çocuklarımız çağımızın hastalıkları ile boğuşurken evde hantal hale düşüyorlar ve internete yöneliyor. Çocukların tehlikeli maddelerden ve özellikle kilo problemlerinden uzak kalmaları için muhakkak bir sanat dalı ile uğraşmaları gerekiyor. Bununda en güzel erişilebilirliliği, resim ve müziktir. Kemer gibi bir ilçemizde çocuklarımıza bu kadar güzel bir uğraş, bu kadar güzel bir aktivite, bu kadar güzel sosyalleşme sağlandığı için Furkan hocamıza ve Necati Topaloğlu Başkanımıza çok teşekkür ediyorum”diye konuştu.

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