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Romantik sevgili kız arkadaşının komşusunu ayağından vurdu Asfalt üzerine kızın ismini yazıp bağırmaya başladı, kendisini uyarak arkadaşının komşusunu vurdu

İHA

Romantik sevgili kız arkadaşının komşusunu ayağından vurdu Asfalt üzerine kızın ismini yazıp bağırmaya başladı, kendisini uyarak arkadaşının komşusunu vurdu

Antalya’da kız arkadaşının oturduğu dairenin karşısına gelerek yere ‘Eda’ yazıp yanına da ayıcık ve kutu içerisinde yüzük bırakan genç ile kızın komşusu arasında çıkan tartışmada kan aktı. Kız arkadaşının kendisine cevap vermemesi üzerine arkadaşının yan komşusu ile tartışan genç, tartıştığı adamı ayağından vurarak yaraladı.
Olay, Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 7204 Sokak üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde 5 katlı bir apartmanın 2’nci katında oturan kız arkadaşını görmeye gelen Cüneyt Ö., (27), asfalt üzerine boya ile ‘Eda’ yazdı. Genç yazının tam ortasına küçük ayıcık ve içerisinde yüzük olduğu öğrenilen hediye kutusu ve bir de gül koydu. Genç daha sonra kız arkadaşının kendisini görmesi için bağırmaya başladı. Bu sırada genç ile kızın komşusu Veysi K. (36) arasında çevreyi rahatsız ettiği gerekçesi ile tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Ayaklarından vurdu
Bunun üzerine Cüneyt Ö., yanında bulunan tabanca ile kız arkadaşının komşusunu ayaklarından yaraladı. Silah seslerini duyan site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Silahlı şahıs polis ekiplerinin gelmesi ile olay yerinden kaçtı. Yaralı şahıs ise sağlık çalışanları tarafından alınarak Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaçan şahıs yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından saklandığı yerde gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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