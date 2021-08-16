Otomobilin çarptığı Büşra ağır yaralandı

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Veli KÖKEN/DÖŞEMEALTI (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Büşra E. (13), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza saat 16.15 sıralarında Altınkale Mahallesi Şehit Mustafa Gürcan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Ramazan Ö. yönetimindeki 34 CYJ 894 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Büşra E.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan küçük kız, o sırada aynı istikamette seyir halinde ove lan polis memuru olduğu öğrenilen Seydi Y.'nin kullandığı 03 LP 900 plakalı hafif ticari aracın önüne düştü. Hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtulan Büşra E. ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıkları Büşra E., ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobil sürücüsü Ramazan Ö. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Döşemealtı Veli KÖKEN

2021-08-16 20:31:11



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