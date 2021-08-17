Yağışlarda son 60 yılın en düşük seviyesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yağışlarda son 60 yılın en düşük seviyesi

DHA

Yağışlarda son 60 yılın en düşük seviyesi


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün temmuz ayı yağış raporuna göre, Türkiye genelinde yağışlarda, 19 mm ortalama ile normaline göre yüzde 16, geçen yıla göre yüzde 35 artış yaşandı. Bazı bölgelerde iki katından fazla artan yağışlar, bazı bölgelerde ise yüzde 80'den fazla düştü. 235 mm ile Rize en çok, 1 mm ile Şırnak, Hatay ve Siirt en az yağış alan kentler oldu. Türkiye geneli 10 aylık su/tarım yılı yağışlarının ise son 60 yılın en düşük seviyesinde olduğu açıklandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, son 50 yılın en sıcak temmuz ayının yaşandığını gösteren sıcaklık raporunun ardından, temmuz ayı yağış raporu da yayımlandı. 2021 Yılı Temmuz Ayı Alansal Yağış Raporu'na göre, Türkiye geneli temmuz ayı yağışları normaline göre artış gösterdi. Temmuz ayı yağışı 19 mm, normali (1981-2010) 16.4 mm ve 2020 yılı temmuz ayı yağışı 14.1 mm olarak açıklandı. Yağışlarda normaline göre yüzde 16, geçen yıl temmuz ayı yağışlarına göre yüzde 35 artış gerçekleşti.
YÜZDE 80'DEN FAZLA AZALDI
Bölge geneli yağışlarda ise Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri normallerinin altında yağış aldı. Yağışlar Batı Trakya, İzmir, Balıkesir, Kuşadası, Marmaris, Kemer, Silifke, Anamur, Ankara'nın güneyi, Nevşehir, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa çevreleri ile Van Gölü'nün batı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğu kesimlerinde normallerine göre yüzde 80'den fazla azalma gösterdi.
EN ÇOK RİZE, EN AZ ŞIRNAK, HATAY VE SİİRT'E YAĞDI
Çanakkale, Sakarya, Düzce, Tunceli çevreleri ile Doğu Karadeniz, normalinin iki katından fazla yağış aldı. Temmuz ayı il geneli yağışlarda en fazla yağış 235 mm ile Rize'de, en az yağış 1 mm ile Şırnak, Hatay ve Siirt'te kaydedildi. Normaline göre en fazla azalma yüzde 89 ile Hatay ve yüzde 88 ile Edirne'de gerçekleşti.
BAZI BÖLGELERDE SADECE BİR GÜN YAĞDI
Yağışlı gün sayılarının Ege, Batı Trakya, Akdeniz Bölgesi sahil kesimi, İç Anadolu'nun iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer yer 1 güne kadar düştüğü, Kars ve Ardahan çevrelerinde ise 20 günün üzerine çıktığı gözlendi.
MARMARA'DA ARTIŞ YÜZDE 100'Ü AŞTI
Marmara'da temmuz ayı yağışı 20.6 mm ölçülürken, 23.3 mm normaline göre yüzde 12 azaldı, 4.8 mm 2020 yılı temmuz ayına göre yüzde 100'den fazla artış gösterdi. Ege'de temmuz ayı yağışı 7.7 mm ölçülürken, 11.1 mm normaline göre yüzde 31 azaldı, 6.6 mm 2020 yılı temmuz ayına göre yüzde 17 arttı. Akdeniz'de temmuz ayı yağışı 5.8 mm olurken, 8.7 mm normaline göre yüzde 33 azaldı, 2.3 mm 2020 yılı temmuz ayına göre yüzde 100'den fazla arttı. İç Anadolu'da temmuz ayı yağışı 7.5 mm ölçüldü. 12.4 mm normaline göre yüzde 40 azaldı, 5.7 mm 2020 yılı temmuz ayına göre yüzde 32 yükseldi. Karadeniz'de temmuz ayı yağışı 61.8 mm olurken, 37.4 mm normaline ve 37.4 mm 2020 yılı temmuz ayına göre yüzde 65 arttı. Doğu Anadolu'da temmuz ayı yağışı 17.1 mm ölçüldü. 15.7 mm normaline göre yüzde 9 arttı, 23.1 mm 2020 yılı temmuz ayına göre yüzde 26 azaldı. Güneydoğu Anadolu'da temmuz ayı yağışı 2.3 mm olurken, 1.2 normaline göre yüzde 92 arttı, 2.6 mm 2020 yılı temmuz ayına göre yüzde 12 azaldı.
SON 60 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ
Temmuz sonu itibarıyla 2020-2021 Su Yılı 10 Aylık Alansal Kümülatif Yağış Raporu'na bakıldığında ise, 1 Ekim 2020-31 Temmuz 2021 dönemini kapsayan 2021 su/tarım yılı yağışları, normali ve geçen yıl aynı dönem yağışlarının altında gerçekleşti. Türkiye geneli 10 aylık su/tarım yılı yağışlarının son 60 yılın en düşük seviyesinde olduğu açıklandı.
NORMALİNE GÖRE YÜZDE 22 AZALDI
Kümülatif yağışlar 415.2 mm olarak gerçekleşirken, normali (1981-2010) 538.4 mm ve 2020 su/tarım yılı aynı dönem yağışı ise 531.1 mm oldu. Yağışlar normaline göre yüzde 23, 2020 su/tarım yılı yağışlarına göre yüzde 22 azaldı.
EN FAZLA AZALMA GÜNEYDOĞU'DA
Bölge geneli yağışları ise Marmara haricinde tüm bölgelerde normalleri ve geçen yıl yağışlarının altında seyretti. En fazla azalma yüzde 39 ile Güneydoğu'da. Kümülatif yağışlar İzmir, Kuzey Ege, Trakya'nın kuzeyi, Batı Karadeniz ve Giresun civarlarında normallerinin biraz üzerinde, diğer tüm bölgelerde altında kaldı. Şanlıurfa'nın doğusu ve Mardin'in batı kesimlerinde azalma oranı yüzde 60'ın üzerine çıktı.
10 AYDA EN ÇOK RİZE, EN AZ IĞDIR'A YAĞDI
10 aylık periyotta il geneli yağışlarda en yüksek yağış 1250 mm ile Rize'de, en düşük yağış 234 mm ile Iğdır'da, normallerine göre en fazla azalma ise yüzde 54 ile Mardin'de gerçekleşti. 2021 su/tarım yılının 10 aylık periyodunda en çok yağışlı gün, İstanbul, Batı ve Doğu Karadeniz ile Bilecik, Samsun çevrelerinde 125-150 gün aralığında gerçekleşti. Bölgesel olarak ise Marmara haricindeki tüm bölgelerde su/tarım yılı yağışı azaldı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-08-17 09:41:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çukurdan su tahliyesi yapan işçi toprak altında kaldı Vücudunda kırıklar oluşan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Çukurdan su tahliyesi yapan işçi toprak altında ...
Alanyaspor'a kanat takviyesi
YEREL HABERLER Alanyaspor'a kanat takviyesi
Otomobilin çarptığı Büşra ağır yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı Büşra ağır yaralandı
Alanyaspor, Portekizli Eduardo'yu kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Portekizli Eduardo'yu kadrosuna kattı
Eğitim Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Miran: "Müzakere edilebilir bir teklif bekliyoruz"
YEREL HABERLER Eğitim Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Miran: "Müzakere ...
ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bıdı:”Ticaretin kalbi fuarlarda atıyor”
YEREL HABERLER ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bıdı:”Ticaretin kalbi ...
Manavgat Belediyesi'nden tarım aleti desteği
YEREL HABERLER Manavgat Belediyesi'nden tarım aleti desteği
Antalyaspor, kaçan galibiyete üzülüyor
YEREL HABERLER Antalyaspor, kaçan galibiyete üzülüyor
Yanan gezi teknelerinde zarar yaklaşık 90 milyon Alanya'da 4 gezi teknesi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi Teknelerden geriye yanmadan bir kaç gün önce limana gelmeleri ve turist bıraktığı anlar kaldı
YEREL HABERLER Yanan gezi teknelerinde zarar yaklaşık 90 ...
Sevdiği kız için sürpriz hazırladı, çıkan tartışmada komşuyu vurdu
YEREL HABERLER Sevdiği kız için sürpriz hazırladı, çıkan tartışmada ...
Romantik sevgili kız arkadaşının komşusunu ayağından vurdu Asfalt üzerine kızın ismini yazıp bağırmaya başladı, kendisini uyarak arkadaşının komşusunu vurdu
YEREL HABERLER Romantik sevgili kız arkadaşının komşusunu ayağından ...
Manavgat'ta dehşete düşüren kaza Arıza yapan kamyonet, kamyonla çekilince kazaya davetiye çıktı Direksiyonu kilitlenen kamyonet yola çıktı, otobüs saniyelerle çarpmaktan kurtuldu, o anlar kameraya yansıdı Kamyona çarpan otomobildeki bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Manavgat'ta dehşete düşüren kaza Arıza yapan ...
Camından yola savrulduğu otomobil üzerine düşen Bedirhan öldü
YEREL HABERLER Camından yola savrulduğu otomobil üzerine düşen ...
Kemer Belediyesi Çocuk ve Gençlik Bandosu, orkestra haline geldi
YEREL HABERLER Kemer Belediyesi Çocuk ve Gençlik Bandosu, orkestra ...
Antalya'ya gelen turist sayısı 4 milyonu aştı, 15 günde 1 milyon kişi geldi
YEREL HABERLER Antalya'ya gelen turist sayısı 4 milyonu aştı, 15 ...
Antalya’da 15 yaşındaki çocuğun öldüğü kaza güvenli kamerasında
YEREL HABERLER Antalya’da 15 yaşındaki çocuğun öldüğü kaza güvenli ...
Kardeşini iş kazasında kaybeden Betül, doğum gününde ölümden döndü
YEREL HABERLER Kardeşini iş kazasında kaybeden Betül, doğum gününde ...
Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi genç yetenekler arıyor
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi genç yetenekler ...
Yakınına ait otomobilin anahtarını gizlice alan çocuk kaza yaptı: 1 ölü Kazada çocuğun yanında bulunan 15 yaşındaki arkadaşı araçtan fırladı Araçtan fırlayan çocuk takla atan aracın altında kalarak feci şekilde can verdi Çocuğun olay yerine gelen abileri sinir krizi geçirdi
YEREL HABERLER Yakınına ait otomobilin anahtarını gizlice alan çocuk ...
Elektrik hatlarındaki kıvılcımlar panik oluşturdu
YEREL HABERLER Elektrik hatlarındaki kıvılcımlar panik oluşturdu
Alanya'da tekne yangınları sonrası denizde temizlik
YEREL HABERLER Alanya'da tekne yangınları sonrası denizde temizlik
Manavgat Belediyesi'nden 4 mahalleye aşevi
YEREL HABERLER Manavgat Belediyesi'nden 4 mahalleye aşevi
Antalya’da kadın öğretmenin feci ölümü Köpeğine saldıran köpekleri ayırmak isteyen kadın öğretmen yüksekten düşerek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Antalya’da kadın öğretmenin feci ölümü Köpeğine ...
Hareket halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü Araç içindekiler, motosiklet sürücüsünün uyarısıyla olası bir yaralanmadan kurtuldu
YEREL HABERLER Hareket halindeki otomobil bir anda alev topuna ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.