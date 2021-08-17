Mobil Aşı Merkezi’nde bin 393 kişi aşılandı

Kepez Belediyesi’nin Mobil Aşı Merkezi ile 7 noktada 393 kişi aşılandı.



Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüse karşı başlatılan aşılama kampanyasına Kepez Belediyesi, Mobil Aşı Merkezi ile destek oluyor. Aşılama çalışmalarına Belediye Sağlık Merkezi önünden başlayan Kepez Belediyesi, kampanyayı Erenköy, Ünsal, Mehmet Akif Ersoy, Varsak Aktoprak ve Hüsnü Karakaş Mahallelerinde sürdürdü. Kepez Belediyesi’nin Mobil Aşı Merkezi ile 7 noktada gerçekleştirdiği aşılama çalışmalarında bin 393 kişi aşılandı. Sağlık ekipleri, vatandaşlara tercihleri doğrultusunda Sinovac ve Biontech aşısı yaptı. Kepez Belediyesi, aşılama kampanyasını Mobil Aşı Merkezi ile Kepez’in tüm mahallelerine taşımaya devam edecek.



“Mahalle mahalle aşılama”

Mobil Aşı Merkezi; 17 Ağustos Altınova Menderes Mahallesi muhtarlık önü, 18 Ağustos Atatürk Mahallesi muhtarlık önü, 19 Ağustos Zeytinlik Mahallesi Süleyman Aksu cami yanı, 20 Ağustos Gündoğdu Mahallesi muhtarlık önü, 21 Ağustos Beşkonaklılar Mahallesi muhtarlık önü, 22 Ağustos Zafer Mahallesi Büyük Ada Sitesi A1 Blok önü, 23 Ağustos Barış Mahallesi muhtarlık önü, 24 Ağustos Yükseliş Mahallesi muhtarlık önü, 25 Ağustos’ta Esentepe muhtarlık önünde olacak.

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