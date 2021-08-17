Mobil Aşı Merkezi’nde bin 393 kişi aşılandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mobil Aşı Merkezi’nde bin 393 kişi aşılandı

İHA

Mobil Aşı Merkezi’nde bin 393 kişi aşılandı

Kepez Belediyesi’nin Mobil Aşı Merkezi ile 7 noktada 393 kişi aşılandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüse karşı başlatılan aşılama kampanyasına Kepez Belediyesi, Mobil Aşı Merkezi ile destek oluyor. Aşılama çalışmalarına Belediye Sağlık Merkezi önünden başlayan Kepez Belediyesi, kampanyayı Erenköy, Ünsal, Mehmet Akif Ersoy, Varsak Aktoprak ve Hüsnü Karakaş Mahallelerinde sürdürdü. Kepez Belediyesi’nin Mobil Aşı Merkezi ile 7 noktada gerçekleştirdiği aşılama çalışmalarında bin 393 kişi aşılandı. Sağlık ekipleri, vatandaşlara tercihleri doğrultusunda Sinovac ve Biontech aşısı yaptı. Kepez Belediyesi, aşılama kampanyasını Mobil Aşı Merkezi ile Kepez’in tüm mahallelerine taşımaya devam edecek.

“Mahalle mahalle aşılama”
Mobil Aşı Merkezi; 17 Ağustos Altınova Menderes Mahallesi muhtarlık önü, 18 Ağustos Atatürk Mahallesi muhtarlık önü, 19 Ağustos Zeytinlik Mahallesi Süleyman Aksu cami yanı, 20 Ağustos Gündoğdu Mahallesi muhtarlık önü, 21 Ağustos Beşkonaklılar Mahallesi muhtarlık önü, 22 Ağustos Zafer Mahallesi Büyük Ada Sitesi A1 Blok önü, 23 Ağustos Barış Mahallesi muhtarlık önü, 24 Ağustos Yükseliş Mahallesi muhtarlık önü, 25 Ağustos’ta Esentepe muhtarlık önünde olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da mazgal hırsızlarının rahat tavırları pes dedirtti Hırsızlık anları güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Antalya'da mazgal hırsızlarının rahat tavırları pes ...
Yağışlarda son 60 yılın en düşük seviyesi
YEREL HABERLER Yağışlarda son 60 yılın en düşük seviyesi
Çukurdan su tahliyesi yapan işçi toprak altında kaldı Vücudunda kırıklar oluşan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Çukurdan su tahliyesi yapan işçi toprak altında ...
Alanyaspor'a kanat takviyesi
YEREL HABERLER Alanyaspor'a kanat takviyesi
Otomobilin çarptığı Büşra ağır yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı Büşra ağır yaralandı
Alanyaspor, Portekizli Eduardo'yu kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Portekizli Eduardo'yu kadrosuna kattı
Eğitim Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Miran: "Müzakere edilebilir bir teklif bekliyoruz"
YEREL HABERLER Eğitim Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Miran: "Müzakere ...
ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bıdı:”Ticaretin kalbi fuarlarda atıyor”
YEREL HABERLER ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bıdı:”Ticaretin kalbi ...
Manavgat Belediyesi'nden tarım aleti desteği
YEREL HABERLER Manavgat Belediyesi'nden tarım aleti desteği
Antalyaspor, kaçan galibiyete üzülüyor
YEREL HABERLER Antalyaspor, kaçan galibiyete üzülüyor
Yanan gezi teknelerinde zarar yaklaşık 90 milyon Alanya'da 4 gezi teknesi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi Teknelerden geriye yanmadan bir kaç gün önce limana gelmeleri ve turist bıraktığı anlar kaldı
YEREL HABERLER Yanan gezi teknelerinde zarar yaklaşık 90 ...
Sevdiği kız için sürpriz hazırladı, çıkan tartışmada komşuyu vurdu
YEREL HABERLER Sevdiği kız için sürpriz hazırladı, çıkan tartışmada ...
Romantik sevgili kız arkadaşının komşusunu ayağından vurdu Asfalt üzerine kızın ismini yazıp bağırmaya başladı, kendisini uyarak arkadaşının komşusunu vurdu
YEREL HABERLER Romantik sevgili kız arkadaşının komşusunu ayağından ...
Manavgat'ta dehşete düşüren kaza Arıza yapan kamyonet, kamyonla çekilince kazaya davetiye çıktı Direksiyonu kilitlenen kamyonet yola çıktı, otobüs saniyelerle çarpmaktan kurtuldu, o anlar kameraya yansıdı Kamyona çarpan otomobildeki bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Manavgat'ta dehşete düşüren kaza Arıza yapan ...
Camından yola savrulduğu otomobil üzerine düşen Bedirhan öldü
YEREL HABERLER Camından yola savrulduğu otomobil üzerine düşen ...
Kemer Belediyesi Çocuk ve Gençlik Bandosu, orkestra haline geldi
YEREL HABERLER Kemer Belediyesi Çocuk ve Gençlik Bandosu, orkestra ...
Antalya'ya gelen turist sayısı 4 milyonu aştı, 15 günde 1 milyon kişi geldi
YEREL HABERLER Antalya'ya gelen turist sayısı 4 milyonu aştı, 15 ...
Antalya’da 15 yaşındaki çocuğun öldüğü kaza güvenli kamerasında
YEREL HABERLER Antalya’da 15 yaşındaki çocuğun öldüğü kaza güvenli ...
Kardeşini iş kazasında kaybeden Betül, doğum gününde ölümden döndü
YEREL HABERLER Kardeşini iş kazasında kaybeden Betül, doğum gününde ...
Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi genç yetenekler arıyor
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi genç yetenekler ...
Yakınına ait otomobilin anahtarını gizlice alan çocuk kaza yaptı: 1 ölü Kazada çocuğun yanında bulunan 15 yaşındaki arkadaşı araçtan fırladı Araçtan fırlayan çocuk takla atan aracın altında kalarak feci şekilde can verdi Çocuğun olay yerine gelen abileri sinir krizi geçirdi
YEREL HABERLER Yakınına ait otomobilin anahtarını gizlice alan çocuk ...
Elektrik hatlarındaki kıvılcımlar panik oluşturdu
YEREL HABERLER Elektrik hatlarındaki kıvılcımlar panik oluşturdu
Alanya'da tekne yangınları sonrası denizde temizlik
YEREL HABERLER Alanya'da tekne yangınları sonrası denizde temizlik
Manavgat Belediyesi'nden 4 mahalleye aşevi
YEREL HABERLER Manavgat Belediyesi'nden 4 mahalleye aşevi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.